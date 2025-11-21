Рекламодателям

«Заморозить деньги»: период охлаждения по сделкам с квартирами предложил ввести новосибирский депутат

  • 21/11/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
«Заморозить деньги»: период охлаждения по сделкам с квартирами предложил ввести новосибирский депутат
От продавцов предлагают требовать медицинское удостоверение дееспособности и адекватности на момент сделки

В Москве прошел круглый стол по «откатам» в сделках по продаже недвижимости. В нем участвовали представители МВД, Конституционного и Верховного судов, Минюста, нотариусы, риелторы и пострадавшие покупатели. Как отметил депутат Госдумы от Новосибирской области, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, среди рассмотренных предложений была заморозка на счете денег, вырученных от продажи квартиры. Он напомнил, что ранее выступал с подобным предложением, а также комментировал его риски.

—  Когда человек находится под воздействием мошенников, обычно оно не длится очень долго — преступники действуют на эффекте неожиданности и скорости принятия решения. Если же начнет действовать система, при которой деньги невозможно будет получить мгновенно, пока сила убеждения еще «держит» обманутого, велика вероятность, что продавец успеет «прийти в себя». Тогда сделка будет аннулирована «без последствий» — покупатель не потеряет деньги, а продавец — жилье, — пояснил Аксененко.

Минусом подобный подход может оказаться в тех ситуациях, когда сделка по продаже квартиры проходит «впритык» с покупкой нового жилья, переездом в другой регион или когда деньги нужны на лечение.

— В таких случаях можно проработать поправку, при которой по согласованию сторон может быть принято решение о мгновенной передаче денег. Но тогда обе стороны должны будут взять ответственность за сделку на себя и далее уже не смогут ее обжаловать, — предложил депутат.

Участники круглого стола также поддержали предложение новосибирца о медицинском удостоверении дееспособности и адекватности продавца на момент сделки — путем запроса справок от психиатров и наркологов.

— Я предложил Минздраву составить список заболеваний с указанием их тяжести, если они могут влиять на принятие решений и адекватность восприятия. Сегодняшней системы по передаче признанных судом данных в ЕГРН явно недостаточно. В ближайшее время дополню свои предложения и вынесу на обсуждение с коллегами, — пояснил Аксененко.

Среди предложений также был перенос ответственности за проведенные сделки на нотариусов, проверяющих документы собственности, страхование сделки, узаконивание риелторской деятельности.

—  Проблему отрасли подчеркнули несколько присутствующих на встрече представителей риелторского сообщества: их профессии законно не существует, ей нигде не учат, никаких прав и обязанностей у них нет. А из-за того, что риелтором сегодня себя может назвать буквально кто угодно, нередко происходит дискредитация всей сферы. В случае наделения риелторов законным статусом, они в том числе могут стать полноценными участниками рынка недвижимости, — отметил Александр Аксененко.

Еще одна мера — проведение сделок с недвижимостью исключительно по безналичной оплате. Но здесь, по словам депутата, встает вопрос банковских комиссий. Чтобы это бремя не легло на людей, нужно заранее обсудить такое предложение с банковским регулятором.

Напомним, по всей России сегодня регистрируются ситуации, когда продавцы квартир «кидают» покупателей на жилье и на деньги. Есть такие истории и в Новосибирске. Как пишут пострадавшие в соцсетях, чаще всего в роли продавцов выступают пожилые люди пенсионного возраста 60+, которые потом идут в правоохранительные органы, в суды, заявляют, что их обманули мошенники либо подают на банкротство и списывают свои долги. В итоге остаются и с квартирой, и не возвращают деньги покупателю. Суды в такой ситуации нередко встают на сторону пенсионеров.

Ранее редакция сообщала, что в Якутии суд встал на сторону покупателя квартиры.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : недвижимость мошенничество


