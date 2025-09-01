Новосибирцам рассказали, как новый сервис защитит счета от мошенников

Российские банки с 1 сентября начинают внедрять новый сервис безопасности «Вторые руки», который предназначен для дополнительной защиты средств граждан от мошенников.

Сервис позволяет назначить любого другого человека из числа близких людей, кто сможет подтвердить или отклонить любую банковскую операцию (переводы, снятие наличных и т.д.). Например, им могут воспользоваться пожилые люди или дети. Также сервис будет полезен молодежи, которая нередко вовлекается в дропперство.

− У доверенного лица будет 12 часов на принятие решения с момента получения уведомления. Если ответ не поступит в банк в течение этого времени, операция автоматически отклоняется, − цитирует кандидата экономических наук, доцента Новосибирского госуниверситета экономики и управления, финансового консультанта Елену Клецову издание BFM-Новосибирск.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) замминистра МВД Данил Филиппов заявил, что у ведомства есть данные о 30 тысячах дропперов. Это люди, которые участвуют в обналичивании похищенных средств. По его оценкам, в целом в России может быть около двух миллионов людей, которые участвуют в операциях дропперов.

В 2024 году в Новосибирской области правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми.

Ранее редакция сообщала, что у новосибирцев изъяли 72 млн рублей и 240 банковских карт.