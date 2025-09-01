Новосибирские бренды представили свои коллекции на Неделе моды в Москве

С 28 августа по 2 сентября в Москве проходит Пятая Московская неделя моды. В этом году событие объединило свыше 220 дизайнеров из России и других стран (Китая, Никарагуа, Индии, Бразилии, Армении, Гватемалы, Турции, ЮАР).

Новосибирскую область на Неделе моды представили ювелирный дом SHALLOWS и марка одежды VEA la VIE, сообщает Atas.info. Дизайнеры из Сибири доказали, что мода рождается не только в столице.

Напомним, в конце прошлого года регионам дали сигнал активнее работать с местными производителями. Директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никита Кузнецов на форуме «Дни ритейла в Сибири 2024» напомнил, что на российском рынке в 2022 году освободились огромные ниши. Ушедшие международные бренды занимали до 50% площадей в высококлассных торговых центрах.

При этом основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова рекомендует не отделять российские и новосибирские бренды.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский ритейл разворачивается в сторону локальных брендов.