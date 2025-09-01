Новосибирская область лидирует в производстве школьных товаров

Новосибирская область пошла в число лидеров России по производству школьных товаров в секторе малого и среднего бизнеса. В регионе работает более 140 таких компаний, которые выпускают не только текстиль и канцелярские принадлежности, но и наборы для робототехники и программирования. В России в целом около 4,6 тысяч таких производителей, причем за три года их количество выросло.
Стоит отметить, что цены на школьные товары не регулируются государством. Продавцы вправе устанавливать их самостоятельно, исходя из спроса и предложения. Но ФАС России следит за тем, чтобы участники рынка не злоупотребляли доминирующим положением или не заключали антиконкурентные соглашения.
— Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году, — сообщала пресс-служба ФАС в июле 2025 года.
Ранее редакция сообщала о том, что влияние нового ГОСТа на стоимость школьной формы в Новосибирске оценили эксперты. Услуги по ее пошиву в регионе сегодня предлагают более 700 компаний.
