Новосибирская область лидирует в производстве школьных товаров

Новосибирская область пошла в число лидеров России по производству школьных товаров в секторе малого и среднего бизнеса. В регионе работает более 140 таких компаний, которые выпускают не только текстиль и канцелярские принадлежности, но и наборы для робототехники и программирования. В России в целом около 4,6 тысяч таких производителей, причем за три года их количество выросло.

Наибольший прирост отмечен среди компаний, выпускающих оборудование для образовательного процесса — их стало на 59% больше.

За последние годы также увеличилось количество производителей чемоданов, сумок, портфелей и рюкзаков (+18%).

Тройку лидеров замыкают компании, специализирующиеся на детском питании, включая школьное (+12%).

Стоит отметить, что цены на школьные товары не регулируются государством. Продавцы вправе устанавливать их самостоятельно, исходя из спроса и предложения. Но ФАС России следит за тем, чтобы участники рынка не злоупотребляли доминирующим положением или не заключали антиконкурентные соглашения.

— Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году, — сообщала пресс-служба ФАС в июле 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что влияние нового ГОСТа на стоимость школьной формы в Новосибирске оценили эксперты. Услуги по ее пошиву в регионе сегодня предлагают более 700 компаний.