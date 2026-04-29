Новосибирцам рассказали, сколько раз повысят пенсии в 2027 году

В 2027 году размеры пенсий для россиян будут изменяться в зависимости от их категории, сообщил Алексей Говырин, депутат Государственной Думы.

Страховые пенсии будут увеличены дважды: в первый раз — с 1 февраля, с учетом уровня инфляции, и второй раз — с 1 апреля, с учетом доходов Социального фонда и роста заработных плат. Социальные пенсии будут увеличены только один раз — 1 апреля, в соответствии с законом № 166-ФЗ.

— У работающих пенсионеров есть третий источник прибавки. Ежегодно 1 августа Социальный фонд проводит беззаявительный перерасчет по страховым взносам, поступившим от работодателя. Прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами, — пояснил парламентарий агентству «Прайм».

Специальные доплаты бывшим лётчикам и шахтёрам корректируются четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Военные пенсии пересматриваются отдельно, и их размер определяется в зависимости от увеличения денежного довольствия военнослужащих. Таким образом, в 2027 году функционируют пять различных систем повышения пенсионных выплат отметил Говырин.

