Новосибирцы получили на кассе более 900 млн рублей наличных

В 2025 году жители региона воспользовались сервисом «наличные на кассе» в магазинах 416 тысяч раз, сняв почти 900 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 году было снято 571 миллион рублей, и таких операций было 265 тысяч.

В регионе функционирует 995 торговых точек, где можно воспользоваться сервисом «наличные на кассе». Их можно определить по специальным наклейкам в кассовой зоне или спросить у кассира о подключении к данной услуге. Любой бизнес, будь то крупный сетевой магазин или небольшое заведение формата «у дома», может присоединиться к проекту. Для этого владельцу нужно обратиться в банк, предоставляющий услуги эквайринга, и узнать о возможности и условиях подключения. Сервис помогает компаниям привлечь больше клиентов и сократить расходы на инкассацию, а для потребителей он предоставляет возможность получить наличные даже в удалённых районах. В программе уже участвуют как крупные сетевые магазины, так и небольшие торговые точки, аптеки, кафе и АЗС.

— Сервис позволяет людям получать наличные со своего счета прямо в магазине, не тратя время на поиск банкомата или отделения банка. В первую очередь это актуально для жителей отдалённых районов и малых населённых пунктов. Чтобы снять деньги, покупателю достаточно совершить покупку на любую сумму и попросить кассира выдать наличные с карты. Лимит — не более 5 000 рублей в день и 30 000 рублей в месяц с одной карты. Сервис делает повседневные финансовые операции удобными, избавляя человека от необходимости искать способ снять небольшую сумму на повседневные нужды, — прокомментировала начальник управления платежных систем и расчётов Сибирского ГУ Банка России Надежда Барбанакова.

