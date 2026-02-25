Новосибирцы получили право заявить требования к банкроту-застройщику

Жители Новосибирска, которые пострадали от деятельности застройщика «Дримхауз Констракшн» при строительстве частных домов, теперь могут заявить о своих финансовых требованиях. Документы принимает временный управляющий, назначенный арбитражным судом, сообщили в Минстрое Новосибирской области.

Возможность подать требования появилась после того, как Арбитражный суд Новосибирской области признал финансовую несостоятельность компании. Решением от 4 февраля 2026 года по делу № А45-39214/2025 в отношении ООО «Дримхауз Констракшн» введена процедура банкротства — наблюдение. Эта процедура направлена на анализ финансового состояния должника и формирование списка всех, кому организация имеет задолженность. Инициатором банкротства выступило ООО «Сатурн Сибирь», которое требовало от застройщика 9 млн рублей.

Кредиторам необходимо направить свои требования на адрес временного управляющего — Тимофея Чеснокова, который является членом Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Напомним, руководитель компании ООО «Дрим Констракшн» Роман Бобров был задержан в декабре 2025 года. Как отмечали в прокуратуре, он привлекал средства граждан для строительства ИЖС на территории Новосибирского района и не завершил строительство 65 домов. Они имеют разную степень готовности. Сумма ущерба, причиненного гражданам, оценивалась в 71 млн рублей. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на середину декабря 2025 года следствием было установлено 12 потерпевших. Практически все дольщики взяли ипотечные кредиты.

По данным областной прокуратуры, в 2025 году в регионе выявлено 386 пострадавших от застройщиков ИЖС. В отношении 10 подрядчиков возбуждены уголовные дела. Трёх удалось побудить принять меры к завершению строительства домов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские дольщики потребовали банкротства «Мегадома».