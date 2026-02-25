Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет при поддержке Минпромторга России

В числе участников МашЭкспо Сибирь предприятия и компании Интервесп, Битван, СРВ, Промет, Техно-Тулз, Челленджер, Мегатулс, ЭИР, Армада, Белорусские станки, Камоцци, Станком, Промой, Ками, EМГ, ВТЦ, Норгау Русланд и другие.

В форумной части выставки:

Пленарное заседание: «Вызовы обрабатывающей промышленности: Роботизация. Кадры. Рост производительности труда» с участием Минпромторга России.

Развитие отечественного странкостроения. Международный станкостроительный марафон с участием руководителя отраслевого комитета «Станкостроение» Делового объединения кластеров России Аделя Хазиева и делегации Республики Татарстан.

Заседание по развитию машиностроения в Сибири при партнерской поддержке и участии Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), Ассоциации Делового клуба руководителей «Содружество – Эффективность – Развитие» (СЭР), Союза «Торгово-промышленная палата Новосибирской области» (Союз ТПП НСО).

Конференции: «Кадры для технологического суверенитета», «Цифровизация и автоматизация промышленных предприятий», «Будущее российской промышленности в эпоху аддитивных технологий», «Крупногабаритные многолазерные аддитивные системы в реальном производстве».

Круглые столы и секции: о мерах и инструментах поддержки для промышленных предприятий, искусственному интеллекту для промышленности, трансферу технологий, цифровизации и автоматизации промышленных предприятий, промышленному туризму, стратегиях привлечения и закрепления молодых специалистов и многое другое.

4 марта — практический семинар «Постановление Правительства 719. Как попасть в реестр российской промышленной продукции». После семинара будет возможность пообщаться с экспертами и получить индивидуальную консультацию от Союз ТПП НСО.

Выставку поддерживает Минпромторг России, Правительство Новосибирской области, Союз ТПП НСО, МАРП, АРАТ, НАУРР и Деловая Россия.

На площадке МашЭкспо Сибирь также состоятся:

— V Межрегиональный конкурс «Лучший сварщик Сибири-2026», участниками которого станут более 50 профессиональных сварщиков промышленных предприятий из Республики Татарстан, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Томской областей.

— Ярмарка вакансий #работумолодым, где более 20 предприятий Сибири анонсируют на выставке до 500 вакансий. В числе работодателей: Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, Новосибирский завод искусственного волокна, Институт прикладной физики РАН, Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский механический завод «Искра», НПО «Луч», НЭВЗ-Союз, ГК «Феррум», БЭМЗ и другие.

Для посетителей вход свободный после регистрации на сайте.

