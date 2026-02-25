Поиск здесь...
Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет при поддержке Минпромторга России

Дата:

МашЭкспо Сибирь пройдет 3–6 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Выставка соберет 7200+ посетителей из Сибири и Дальнего Востока и 170+ экспонентов из России, Китая, Беларуси

В числе участников МашЭкспо Сибирь предприятия и компании Интервесп, Битван, СРВ, Промет, Техно-Тулз, Челленджер, Мегатулс, ЭИР, Армада, Белорусские станки, Камоцци, Станком, Промой, Ками, EМГ, ВТЦ, Норгау Русланд и другие.

В форумной части выставки:

  • Пленарное заседание: «Вызовы обрабатывающей промышленности: Роботизация. Кадры. Рост производительности труда» с участием Минпромторга России.
  • Развитие отечественного странкостроения. Международный станкостроительный марафон с участием руководителя отраслевого комитета «Станкостроение» Делового объединения кластеров России Аделя Хазиева и делегации Республики Татарстан.
  • Заседание по развитию машиностроения в Сибири при партнерской поддержке и участии Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), Ассоциации Делового клуба руководителей «Содружество – Эффективность – Развитие» (СЭР), Союза «Торгово-промышленная палата Новосибирской области» (Союз ТПП НСО).
  • Конференции: «Кадры для технологического суверенитета», «Цифровизация и автоматизация промышленных предприятий», «Будущее российской промышленности в эпоху аддитивных технологий», «Крупногабаритные многолазерные аддитивные системы в реальном производстве».
  • Круглые столы и секции: о мерах и инструментах поддержки для промышленных предприятий, искусственному интеллекту для промышленности, трансферу технологий, цифровизации и автоматизации промышленных предприятий, промышленному туризму, стратегиях привлечения и закрепления  молодых специалистов и многое другое.

4 марта — практический семинар «Постановление Правительства 719. Как попасть в реестр российской промышленной продукции». После семинара будет возможность пообщаться с экспертами и получить индивидуальную консультацию от Союз ТПП НСО.

Выставку поддерживает Минпромторг России, Правительство Новосибирской области, Союз ТПП НСО, МАРП, АРАТ, НАУРР и Деловая Россия.

На площадке МашЭкспо Сибирь также состоятся:

— V Межрегиональный конкурс «Лучший сварщик Сибири-2026», участниками которого станут более 50 профессиональных сварщиков промышленных предприятий из Республики Татарстан, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Томской областей.

— Ярмарка вакансий #работумолодым, где более 20 предприятий Сибири анонсируют на выставке до 500 вакансий. В числе работодателей: Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, Новосибирский завод искусственного волокна,  Институт прикладной физики РАН, Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский механический завод «Искра», НПО «Луч», НЭВЗ-Союз, ГК «Феррум», БЭМЗ и другие.

Для посетителей вход свободный после регистрации на сайте.

18+

Erid: F7NfYUJCUneTUxW8BHaT

Реклама. Рекламодатель: ООО «Новосибирск Экспоцентр»
Фотография из архива ООО «Центр Экспо»
Рубрики : Промышленность

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Экпоцентр промышленность МашЭкспо

Предприятия-лидеры машиностроительной отрасли назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 97,9% к уровню 2024 года. Как отметил и.о министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов, снижение связано с высокой базой прошлого года и общероссийскими мерами по сдерживанию инфляции.

При этом в ряде отраслей, в том числе высокотехнологичных, в прошлом году был зафиксирован рост:

Читать полностью

«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

Автор: Юлия Данилова

О перспективах развития бывшей площадки новосибирского завода «Сибсельмаш» рассказал и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

—  Сегодня имущественный комплекс предприятия практически перешел под управление АО «НПО «Курганприбор». По ряду вопросов еще продолжаются заседания в судах. Пока имущественный комплекс находится в аренде, так как это федеральная собственность, —напомнил Рягузов.

Читать полностью

Предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области решили системно «свести» промышленные предприятия региона с научными институтами. Директор НИОХ СО РАН Елена Багрянская отметила, что такое поручение дал губернатор Андрей Травников на последнем заседании научно-технологического совета.

— В ближайшее время соберутся директора промышленных предприятий, которые будут рассматривать проекты, присланные институтами СО РАН. Это серьёзный вопрос, требующий инвестирования. Например, Красноярск, другие регионы значительно превышают нас по выходу научных разработок в промышленность. Наши предприятия не очень активны. Предложения, которые они рассылали ранее, институты не заинтересовали, так что это вторая попытка, — отметила Багрянская.

Читать полностью

За два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Основной доходный источник бюджета — это налог на прибыль. Он обеспечивает третью часть собственных доходов. За 2024-2025 годы поступления по налогу на прибыль в регионе упали в два раза. В абсолютном выражении бюджет недобрал около 42 млрд рублей, сообщил на круглом столе в НГУЭУ министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Почему я говорю про этот налог? Этот налог — единственный определяет возможности бюджета развития. То есть наши возможности строить, ремонтировать, вкладываться в качество дорожной инфраструктуры, в наши программы государственной поддержки бизнеса и экономики, —  подчеркнул министр.

Читать полностью

Январские скидки в «Сибирии»: осталось 4 дня

В Новосибирске, в активно развивающемся микрорайоне Клюквенный, федеральный девелопер «Талан» реализует свой проект — природные кварталы «Сибирия», где динамичная инфраструктура мегаполиса сочетается с сибирскими просторами. Продажи квартир здесь стартовали в декабре и сразу вызвали большой интерес новосибирцев. До конца января у покупателей есть возможность приобрести жилье по специальным условиям.

Покупка в «Сибирии» — инвестиция не просто в квадратные метры, а в готовую среду для жизни, где все продумано до мелочей. Проект реализуется в микрорайоне Клюквенный по принципам комплексного развития территорий (КРТ), что снимает главную проблему новостроек — долгое ожидание инфраструктуры.

Читать полностью

Инвестор построит под Новосибирском завод горячего цинкования

Автор: Юлия Данилова

Компания OOO «СтройТехнологияКонстант» завершает проектирование завода горячего цинкования и производства металлоконструкций и готовится к получению разрешения на строительство. Предприятие будет расположено в Криводановском сельсовете.

Как сообщили в Корпорации развития Новосибирской области, до 2027 год инвестор планирует построить завод горячего цинкования и запустить производство. В 2027-28 годах намечен запуск дополнительных цехов по производству металлоконструкций. Выход предприятия на полную проектную мощность — 20 000 тонн в год — предполагается в 2029 году.

Читать полностью
