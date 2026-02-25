Логистический хаб Антарктиды получил мобильный интернет

Цифровая экосистема МТС расширила возможности своей телекоммуникационной сети, охватив ею полярную станцию «Прогресс». Местные жители и работники получили доступ к мобильной связи в районе бухты Тала, которая служит ключевым логистическим центром для Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ).

Для обеспечения связи в Прогрессе была построена новая базовая станция, а также проложена радиорелейная линия длиной 13 километров до места стоянки судов в бухте. Такое решение позволяет передавать сигнал на значительные расстояния, преодолевая трудности, связанные с прокладкой оптоволокна в условиях антарктического ландшафта, который характеризуется наличием ледников и сложного рельефа. В результате суда, доставляющие грузы и исследователей, теперь имеют устойчивое соединение для голосовой связи стандарта GSM и мобильного интернета.

Этот новый уровень связи будет особенно полезен во время сезонных работ и стоянки судов, позволяя исследователям и инженерам поддерживать контакт с внешним миром, совершать звонки и пользоваться передачей данных. Зона покрытия распространяется не только на территорию самой научной базы и взлетно-посадочную полосу «Зенит», но и охватывает ходовые рубки и капитанские мостики научно-экспедиционных судов, таких как «Академик Трешников» и «Академик Федоров». Кроме того, значительная часть полуострова Сторнес, где проводятся полевые исследования, также попадает под покрытие.

Станция Прогресс, расположенная на холмах Ларсеманн, считается столицей РАЭ и является важным логистическим хабом в восточной части Антарктиды. Именно отсюда осуществляется отправка исследователей и доставка жизненно важных ресурсов, таких как топливо и продовольствие, на базу Восток — полюс холода Земли. На Прогрессе также круглогодично ведутся научные исследования в области биологии, гидрологии и океанологии, и осуществляется прием спутниковых данных о морском ледовом покрове.

Создание сети сотовой связи проходило в рамках совместного проекта с ААНИИ, являясь частью 71-й Российской антарктической экспедиции.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что запуск связи в Антарктиде также дает возможность работникам из Новосибирска, находящимся там, поддерживать связь с родными и близкими. Он упомянул, что сотрудники из разных регионов России, включая Новосибирск, участвуют в развертывании связи на антарктических станциях.

Александр Макаров, директор ААНИИ, подчеркнул, что после обеспечения основных станций сотовой связью, МТС переходит к расширению телекоммуникационной сети. Это повысит эффективность координации в зонах разгрузки судов и аэропорта, а также облегчит управление при взлете и посадке самолетов. Кроме того, ученые смогут поддерживать оперативную связь с коллегами во время локальных экспедиций.

В настоящее время пять постоянно действующих российских антарктических станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен — обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом.