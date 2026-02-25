Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Телекоммуникации

Логистический хаб Антарктиды получил мобильный интернет

Дата:

Для обеспечения связи была построена новая базовая станция, а также проложена радиорелейная линия длиной 13 км

Цифровая экосистема МТС расширила возможности своей телекоммуникационной сети, охватив ею полярную станцию «Прогресс». Местные жители и работники получили доступ к мобильной связи в районе бухты Тала, которая служит ключевым логистическим центром для Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ).

Для обеспечения связи в Прогрессе была построена новая базовая станция, а также проложена радиорелейная линия длиной 13 километров до места стоянки судов в бухте. Такое решение позволяет передавать сигнал на значительные расстояния, преодолевая трудности, связанные с прокладкой оптоволокна в условиях антарктического ландшафта, который характеризуется наличием ледников и сложного рельефа. В результате суда, доставляющие грузы и исследователей, теперь имеют устойчивое соединение для голосовой связи стандарта GSM и мобильного интернета.

Этот новый уровень связи будет особенно полезен во время сезонных работ и стоянки судов, позволяя исследователям и инженерам поддерживать контакт с внешним миром, совершать звонки и пользоваться передачей данных. Зона покрытия распространяется не только на территорию самой научной базы и взлетно-посадочную полосу «Зенит», но и охватывает ходовые рубки и капитанские мостики научно-экспедиционных судов, таких как «Академик Трешников» и «Академик Федоров». Кроме того, значительная часть полуострова Сторнес, где проводятся полевые исследования, также попадает под покрытие.

Станция Прогресс, расположенная на холмах Ларсеманн, считается столицей РАЭ и является важным логистическим хабом в восточной части Антарктиды. Именно отсюда осуществляется отправка исследователей и доставка жизненно важных ресурсов, таких как топливо и продовольствие, на базу Восток — полюс холода Земли. На Прогрессе также круглогодично ведутся научные исследования в области биологии, гидрологии и океанологии, и осуществляется прием спутниковых данных о морском ледовом покрове.

Создание сети сотовой связи проходило в рамках совместного проекта с ААНИИ, являясь частью 71-й Российской антарктической экспедиции.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что запуск связи в Антарктиде также дает возможность работникам из Новосибирска, находящимся там, поддерживать связь с родными и близкими. Он упомянул, что сотрудники из разных регионов России, включая Новосибирск, участвуют в развертывании связи на антарктических станциях.

Александр Макаров, директор ААНИИ, подчеркнул, что после обеспечения основных станций сотовой связью, МТС переходит к расширению телекоммуникационной сети. Это повысит эффективность координации в зонах разгрузки судов и аэропорта, а также облегчит управление при взлете и посадке самолетов. Кроме того, ученые смогут поддерживать оперативную связь с коллегами во время локальных экспедиций.

В настоящее время пять постоянно действующих российских антарктических станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен — обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

1 133
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцы получили право заявить требования к банкроту-застройщику
Следующая статья
Водители Новосибирска требуют пересмотра стоимости ОСАГО

Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет

Цифровая экосистема МТС развивает сеть быстрого домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря обновлению техники и возведению современной инфраструктуры увеличена территория охвата. Теперь к интернету в домашних условиях могут подключиться дополнительные 4 тысячи семей в Кировском районе.

Специалисты выполнили модернизацию в нескольких домах Южно-Чемского микрорайона, жилом комплексе «Акация на Ватутина» и на Северо-Чемском.

Читать полностью

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Цифровая экосистема МТС внедрила на предприятии «Балтика-Новосибирск» передовую платформу, направленную на повышение уровня безопасности работников.

Рабочие производственной лаборатории, ответственные за контроль качества входящего сырья, материалов и итоговой продукции, на определенных этапах своей деятельности сталкиваются с необходимостью использования химических реагентов. Лабораторные помещения оборудованы системой специализированного доступа, и персонал, находящийся там, теперь оснащен персональными идентификаторами с функцией позиционирования.

Читать полностью

Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет

В «Локомотив-Арене» была значительно улучшена мобильная связь благодаря усилиям цифровой экосистемы МТС. Проведенное обновление технического оснащения привело к увеличению скорости обмена данными по всей территории спортивного комплекса, охватывая трибуны, зоны для зрителей и комнаты отдыха спортсменов.

Специалисты осуществили модернизацию телекоммуникационного оборудования внутри здания, что обеспечивает приоритетный доступ к ресурсам сети для всех пользователей, находящихся на арене.

Читать полностью

Мобильная связь в Инюшенском бору стала лучше

Цифровая экосистема МТС модернизировала свою сеть в Инюшенском бору, что положительно сказалось на качестве мобильной связи. В результате апгрейда оборудования, пиковая скорость передачи данных в этой рекреационной зоне возросла на 20%.

Инюшенский бор – уникальный, старейший лес Новосибирска, представляющий собой реликтовый массив, сохранивший почти нетронутый вид. Посетители бора могут ощутить себя в настоящем лесу, несмотря на его расположение в городской черте. Здесь можно активно проводить время: зимой, катаясь на лыжах и санках, летом, организуя пикники.

Читать полностью

Цифровой рост: новосибирские компании активнее общаются онлайн

В 2025 году аналитики цифровой экосистемы МТС изучили востребованность российских разработок для деловых коммуникаций в Новосибирской области. По результатам исследования, предприятия и организации региона стали организовывать почти в 2,5 раза больше бизнес-совещаний и онлайн-семинаров, используя платформу МТС Линк.

Общее число онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров) у жителей Новосибирска увеличилось на 147% за год. Примечательно, что пользователи стали активнее применять инструменты на основе искусственного интеллекта. В частности, функция автоматического создания кратких обзоров (саммари) стала использоваться в 11 раз чаще, чем в предыдущем году. Среди других популярных ИИ-инструментов – расшифровка текста, устранение шумов, изменение или размытие фона.

Читать полностью

4000 новосибирцев получили быстрый интернет

В Новосибирске абоненты МТС получили доступ к улучшенному домашнему интернету благодаря развитию цифровой экосистемы оператора. За счет модернизации оборудования и интеграции новых жилых зданий в сетевую инфраструктуру, около четырех тысяч жителей Ленинского района получили улучшенные возможности подключения.

Усовершенствованное интернет-соединение стало доступно для пользователей, проживающих в отдельных домах Троллейного жилмассива, микрорайонов Южный и Западный, а также в комплексах «Новый горизонт» и «Крымский».

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город

Порядка 60 км трамвайных путей нужно отремонтировать в Новосибирске

Право&Порядок

200 тысяч и коньяк за услугу: замглавы Искитимского района пойдёт под суд за взятку

Туризм

Новосибирская область вошла в топ-10 направлений для поездок по России

Бизнес Власть Недвижимость

Мэр Новосибирска против отмены социальной нагрузки по КРТ для застройщиков

Город

Новую генеральную схему метро Новосибирск получит в апреле

Финансы

СФО в числе лидеров по объему финансирования по программе зонтичных поручительств

Авто Общество

Топ китайских автомобилей, которые выдержали российские морозы

Общество

В Новосибирске запретили митинг против блокировки Telegram

Общество

Водители Новосибирска требуют пересмотра стоимости ОСАГО

Телекоммуникации

Логистический хаб Антарктиды получил мобильный интернет

Бизнес Общество

Новосибирцы получили право заявить требования к банкроту-застройщику

Промышленность

Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет при поддержке Минпромторга России

Бизнес Общество

«Вот бы еще вернуть те рогалики и трубочки с повидлом»: в новосибирском общепите усиливается мода на всё советское

Общество

Новосибирские дольщики потребовали банкротства «Мегадома»

Недвижимость Рынки

Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Авто

Оставить номер и подпереть: треть водителей Новосибирской области практикуют блокировку чужих авто

Экономика

Более миллиона земельных участков переоценят в Новосибирской области

Бизнес

Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности