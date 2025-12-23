Исследование: что бесит сибиряков на рабочих онлайн-встречах и в переписке

Анализ, проведенный цифровой экосистемой МТС, включающей платформу МТС Линк, показал отношение сибиряков к онлайн-совещаниям и выявил основные факторы, вызывающие у них негативные эмоции в процессе коммуникации. Лидерами антирейтинга ожидаемо стали низкая активность участников и привычка коллег курить.

Исследование выявило, что подавляющее большинство работающих жителей Новосибирска и Сибирского региона (более 70%) позитивно оценивают организацию коммуникаций в своей трудовой деятельности. Тем не менее, 40% респондентов указали на трудности, возникающие из-за отсутствия четких правил взаимодействия. Дополнительно установлено, что проблемы на встречах иногда обусловлены поведением самих участников: значительная часть сотрудников теряет концентрацию и часто отвлекается во время онлайн-звонков.

Около 25% участников опроса испытывают раздражение из-за пассивности коллег в обсуждениях, а 21% выразили недовольство отвлеченностью участников. Курение или употребление пищи во время рабочих видеоконференций не приветствуются 12% опрошенных. Использование ненормативной лексики вызывает негативную реакцию у 11% респондентов, ровно столько же выразили неприязнь к опозданиям. Примечательно, что Сибирь демонстрирует наибольшую толерантность к непунктуальности в сравнении с другими регионами России.

Самой распространенной причиной раздражения при переписке в мессенджерах стало длительное ожидание ответа от коллег, а также игнорирование сообщений. Подобное поведение вызывает недовольство у половины опрошенных. Кроме того, сибиряки негативно относятся к ситуациям, когда нужную информацию сложно найти в чате, а также не приветствуют использование мемов и сленга.