Новосибирск вошел в ТОП-5 самых красиво украшенных к Новому году городов

Новосибирск занял пятое место в рейтинге самых красиво украшенных к Новому году российских городов-миллионников. Результаты были получены по итогам всероссийского опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие девять тысяч человек.

В ходе исследования жители Новосибирска оценили праздничное убранство общественных пространств города в среднем на 3.65 балла из 5 возможных. По этому показателю Новосибирск уступил Москве (4.35 балла), Краснодару (4.06 балла), Казани (3.89 балла) и Санкт-Петербургу (3.88 балла). После Новосибирска идут Красноярск и Челябинск.

Часть городского декора, который используется в новогоднем оформлении, была приобретена администрацией города в период, когда Новосибирску был присвоен статус «новогодней столицы». Этот статус позволил сформировать парк праздничного оборудования, который теперь используется ежегодно. Так же существенный вклад в общую праздничную иллюминацию вносят коммерческие предприятия. Бизнес за свой счёт обеспечивает украшение фасадов зданий, торговых центров и витрин с помощью световых гирлянд, тематических декораций и архитектурной подсветки.

Традиционно основные новогодние объекты сконцентрированы в центре города. Пешеходная часть улицы Ленина оформлена световой аркой у входа, протяжённой конструкцией из гирлянд и фотозонами. Праздничное освещение установлено также в Первомайском и Театральном скверах, где размещены световые тоннели, арки в виде снежинок и главная городская ёлка.

