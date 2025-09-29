Новосибирских студентов приглашают на лекции лауреатов Научной премии

В Новосибирском государственном университете 9 октября состоится лекция Евгения Бурнаева, доктора физико-математических наук и видного российского эксперта в сфере искусственного интеллекта. Он посвятит свое выступление использованию AI в разработке инженерных, физических и климатических моделей.

Это событие является частью второго сезона регионального этапа Научной премии Сбера, инициативы, призванной поддержать молодых ученых и повысить интерес к науке среди студенческой молодежи.

Альберт Ефимов, вице-президент и директор управления исследований и инноваций Сбера, подчеркнул, что наука – двигатель прогресса. Углубляясь в суть явлений, мы не только познаем мир, но и преобразуем его, создавая инновационные технологии. Для достижения прорывов необходимо ставить под сомнение устоявшиеся правила, задавать актуальные вопросы и взаимодействовать с профессионалами.

— Мы организуем встречи с выдающимися учёными, которые строят будущее. Возможно, для кого-то именно такие лекции станут той самой эврикой, озарением, с которого начнётся их собственный путь в науке, — добавил он.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера, отметил, что важно предоставить студентам региона возможность прямого общения с выдающимися учеными, чтобы они увидели примеры успешных научных траекторий и осознали, что перспективы для серьезных исследований существуют и в России.

— Уверен, такие встречи вдохновят молодых людей на новые открытия, — заключил Александр Солоп.

