Рекламодателям

Новосибирских студентов приглашают на лекции лауреатов Научной премии

  • 29/09/2025, 17:55
Новосибирских студентов приглашают на лекции лауреатов Научной премии
Известные учёные прочитают лекции также в вузах Самары, Нижнего Новгорода, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Санкт-Петербурга, Сириуса и Иннополиса

В Новосибирском государственном университете 9 октября состоится лекция Евгения Бурнаева, доктора физико-математических наук и видного российского эксперта в сфере искусственного интеллекта. Он посвятит свое выступление использованию AI в разработке инженерных, физических и климатических моделей.

Это событие является частью второго сезона регионального этапа Научной премии Сбера, инициативы, призванной поддержать молодых ученых и повысить интерес к науке среди студенческой молодежи.

Альберт Ефимов, вице-президент и директор управления исследований и инноваций Сбера, подчеркнул, что наука – двигатель прогресса. Углубляясь в суть явлений, мы не только познаем мир, но и преобразуем его, создавая инновационные технологии. Для достижения прорывов необходимо ставить под сомнение устоявшиеся правила, задавать актуальные вопросы и взаимодействовать с профессионалами.

— Мы организуем встречи с выдающимися учёными, которые строят будущее. Возможно, для кого-то именно такие лекции станут той самой эврикой, озарением, с которого начнётся их собственный путь в науке, — добавил он.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера, отметил, что важно предоставить студентам региона возможность прямого общения с выдающимися учеными, чтобы они увидели примеры успешных научных траекторий и осознали, что перспективы для серьезных исследований существуют и в России.

— Уверен, такие встречи вдохновят молодых людей на новые открытия, — заключил Александр Солоп.

18+

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

835

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский эксперт объяснил рост цен на бензин в городе
29/09/25 18:30
Бизнес Общество
В России нет единого стандарта для вакцин от бешенства
29/09/25 18:00
Медицина Наука Общество
Новосибирских студентов приглашают на лекции лауреатов Научной премии
29/09/25 17:55
Бизнес
Новосибирск возобновляет авиасообщение с Гоа
29/09/25 17:30
Власть Общество Туризм
«Активное долголетие» в действии: как Новосибирская область помогает своим пенсионерам
29/09/25 17:25
Власть
В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам
29/09/25 17:00
Общество
Пожар вспыхнул на четвертом этаже ТЦ «Горский» в Новосибирске
29/09/25 16:15
Общество
Дефицит бюджета Новосибирской области на 2025 год превысил план
29/09/25 16:00
Власть Финансы
«Это палка о двух концах»: новосибирские предприниматели высказались о маркировке бизнес-звонков
29/09/25 15:00
Бизнес Общество Телекоммуникации
«Везем из Китая почти все»: Особого импортозамещения за прошедшие три года в России не произошло
29/09/25 14:30
Бизнес ВЭД
Позывной «Хилок»: замдиректора по безопасности ТЦ «Хилокский» из Новосибирска ушел на СВО
29/09/25 14:00
Общество
В Новосибирске зафиксировали сокращение изношенных участков тепломагистралей на 13%
29/09/25 13:41
Бизнес Город
Урок не вынес: попавший за решётку экстремист добавил себе срок в новосибирской колонии
29/09/25 13:15
Право&Порядок
В Новосибирске ремонтируют фасады исторического здания Текстильсиндиката
29/09/25 13:00
История Культура Общество
Владимир Левченко: Хватит жаловаться на высокие ставки!
29/09/25 11:00
Бизнес
Иван Сидоренко снова возглавил компанию «Энергомонтаж» в Новосибирске
29/09/25 10:30
Бизнес
В России ученые предложили создавать светящиеся деревья и травы для городов
29/09/25 10:00
Город Наука Технологии
Частные инвесторы в России наращивают вложения в акции и облигации
29/09/25 9:05
Инвестиции Финансы
В Новосибирске нашли более 500 участков для нестационарных торговых объектов
29/09/25 9:00
Бизнес Власть Город
Отменить социальные пенсии для мигрантов предложили в Госдуме РФ
28/09/25 18:45
Общество Экономика
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Новости компаний
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств
26/09/25 10:25
Делегация «Россети Новосибирск» примет участие в РЭН
25/09/25 11:35
Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
24/09/25 11:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять