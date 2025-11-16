Новосибирская область получит на развитие сельских территорий всего 14 млн рублей

Депутаты Комитета по аграрным вопросам Госдумы одобрили поправки к федеральному бюджету на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщил Ренат Сулейманов, представляющий в Госдуме Новосибирскую область.

По его словам, согласно этим поправкам, принято решение выделить региону федеральное финансирование по ряду направлений:

500 млн. рублей на поддержку приоритетных направлений АПК,

146,8 млн. рублей на поддержку малого агробизнеса,

72,5 млн. рублей на мелиорацию,

51,9 млн. рублей на производство картофеля и овощей,

8,6 млн. рублей на межевание и кадастровые работы.

— К сожалению, на комплексное развитие сельских территорий область получит всего 14,6 млн. рублей. Это значительно меньше, чем получают другие регионы, — констатировал Сулейманов.

Он заявил, что сокращение финансирования связано с тем, что предыдущие федеральные субсидии на комплексное развитие сельских территорий регион вовремя не освоил.

В феврале 2025 года правительство региона сообщало, что планируется направить на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» — 714,4 млн рублей. По данным Минсельхоза России на 13 марта, 2025 году планировалось освоить 182,43 млн руб. на комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области (102,29 из федерального бюджета и 80,14 млн руб. из регионального).

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область укрепляет позиции в агропромышленном комплексе.