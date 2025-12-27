Новую игорную зону предложили создать в Республике Алтай

Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий создание специальной игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ уже опубликован в электронной базе законодательной деятельности. Инициатива, разработана Минфином по поручению президента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что появление игорной зоны поможет увеличить турпоток и будет способствовать комплексному развитию субъекта, созданию новых рабочих мест и обеспечению дополнительных налоговых поступлений.

Напомним, в настоящее время в России действует пять игорных зон: в Крыму, Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Легальная игорная деятельность за пределами этих территорий запрещена с 2009 года.

Стоит отметить, что 24 декабря Совет федерации одобрил доработанный закон о добровольном отказе от участия в азартных играх. Заявление на самозапрет оформляется через «Госуслуги» в Единый регулятор азартных игр. Составить и зарегистрировать письменный отказ может только сам гражданин, без участия попечителей.

