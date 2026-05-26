Более 60 автомобилей новосибирцев пострадали от серийного прокалывателя шин

Жители микрорайона Шлюз в Советском районе Новосибирска несколько месяцев сталкиваются с серией ночных нападений на припаркованные автомобили. Неизвестный массово прокалывает и режет шины машин во дворах жилых домов. По подсчётам местных жителей, ущерб уже затронул более 60 автомобилей.

Первые случаи были зафиксированы в ночь с 15 на 16 марта на улицах Добровольческой, Тружеников и Русской. Тогда повреждения получили более 40 автомобилей. Спустя два месяца, в ночь с 15 на 16 мая, серия повторилась — на этот раз злоумышленник действовал сразу в нескольких кварталах микрорайона.

По словам жителей, в мае шины не просто прокалывали, а намеренно разрезали, из-за чего многие автомобилистам пришлось полностью менять колёса. Один из пострадавших оценил ущерб более чем в 11 тысяч рублей с учётом покупки новых шин, балансировки и шиномонтажа, пишет Горсайт.

Местные жители прозвали неизвестного «шинным маньяком». На одной из записей с камер видеонаблюдения видно человека в капюшоне и рабочем комбинезоне. Опознать его пытаются по характерной походке, однако официальной информации о подозреваемом пока нет.

Среди жителей появились различные версии происходящего — от действий психически нестабильного человека до попытки искусственно повысить спрос на услуги шиномонтажа. При этом подтверждений этим предположениям нет.

По словам местных жителей, после мартовских инцидентов ходили слухи о задержании подозреваемого, однако официально эта информация не подтверждалась. В настоящее время новых сообщений о повреждении автомобилей нет, но жители района продолжают опасаться повторения серии нападений.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском появился серийный поджигатель мусорных контейнеров.