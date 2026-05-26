Более 60 автомобилей новосибирцев пострадали от серийного прокалывателя шин

Автор: Юлия Данилова

Криминальная эпопея длится с середины марта. Жители не исключают, что это попытка повысить спрос на услуги шиномонтажа

Жители микрорайона Шлюз в Советском районе Новосибирска несколько месяцев сталкиваются с серией ночных нападений на припаркованные автомобили. Неизвестный массово прокалывает и режет шины машин во дворах жилых домов. По подсчётам местных жителей, ущерб уже затронул более 60 автомобилей.

Первые случаи были зафиксированы в ночь с 15 на 16 марта на улицах Добровольческой, Тружеников и Русской. Тогда повреждения получили более 40 автомобилей. Спустя два месяца, в ночь с 15 на 16 мая, серия повторилась — на этот раз злоумышленник действовал сразу в нескольких кварталах микрорайона.

По словам жителей, в мае шины не просто прокалывали, а намеренно разрезали, из-за чего многие автомобилистам пришлось полностью менять колёса. Один из пострадавших оценил ущерб более чем в 11 тысяч рублей с учётом покупки новых шин, балансировки и шиномонтажа, пишет Горсайт.

Местные жители прозвали неизвестного «шинным маньяком». На одной из записей с камер видеонаблюдения видно человека в капюшоне и рабочем комбинезоне. Опознать его пытаются по характерной походке, однако официальной информации о подозреваемом пока нет.

Среди жителей появились различные версии происходящего — от действий психически нестабильного человека до попытки искусственно повысить спрос на услуги шиномонтажа. При этом подтверждений этим предположениям нет.

По словам местных жителей, после мартовских инцидентов ходили слухи о задержании подозреваемого, однако официально эта информация не подтверждалась. В настоящее время новых сообщений о повреждении автомобилей нет, но жители района продолжают опасаться повторения серии нападений.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском появился серийный поджигатель мусорных контейнеров. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Многие новосибирцы начинают учиться вождению весной, чтобы получить права к лету

Автор: Юлия Данилова

Летом спрос на обучение в автошколах традиционно растёт, однако получение водительских прав нередко затягивается на несколько месяцев. О том, как выбрать автошколу и эффективно подготовиться к экзаменам, рассказал новосибирский автоинструктор Сергей Воронов.

По словам эксперта, при выборе автошколы важно обращать внимание не только на расположение учебного класса, но и на то, где проходят практические занятия и экзамены. В крупных автошколах они могут находиться в другой части города. Также стоит заранее уточнить график работы инструкторов.

Спрос на подержанные автомобили вырос в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Продажи б/у автомобилей в Новосибирской области показали рост в апреле: объём реализации увеличился на 7% по сравнению с мартом.

Как сообщает Дром, ценовой анализ рынка демонстрирует следующую структуру продаж:

Сдавать на права новосибирские автомобилисты будут по-новому

Автор: Артем Рязанов

С сегодняшнего дня вступили в силу обновленные правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменились сроки их проведения.

Количество попыток пройти практический экзамен в условиях города (вождение) теперь не ограничено, однако между пересдачами установлены строгие временные рамки. После трех неудачных попыток последующие сдачи будут возможны только через шесть месяцев.

Автотуризм набирает обороты: новосибирцам рассказали, как подготовить машину к поездке в отпуск

Автор: Артем Рязанов

Многие новосибирцы-автолюбители сейчас планируют автопутешествия. В 2025 году наш регион вошел в топ по популярности автомобильного туризма и интерес к такому виду отдыха продолжает расти. Судя по комментариям автопутешественников в соцсетях, они выбирают автомобили, так как это обходится дешевле, чем покупка билетов на самолет на всех членов семьи.

— Мы уже два раза путешествовали на юг. Детям очень понравилось, так как по дороге мы заезжали во многие города и знаковые исторические места. Мобильность — это очень удобно. Переживали, что дети плохо перенесут дорогу, но с этим проблем не было, — рассказала редакции Infopro54 Елена, мама двоих детей-школьников.

На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний

Автор: Артем Рязанов

В апреле количество предложений новых автомобилей от российских производителей в Новосибирской области на 5% по сравнению с мартом. Рост с начала года составил 18%. В то же время количество предложений от китайских брендов увеличилось всего на 1% за месяц и всё ещё не достигло январских показателей. Об этом сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес», проанализировав объявления, размещенные на портале.

Средняя цена автомобиля китайского производства в апреле впервые преодолела отметку в 4 миллиона рублей, увеличившись на 2,7% за месяц. Средняя стоимость машины, собранной в России, осталась на уровне 2,04 миллиона рублей.

Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Автор: Артем Рязанов

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой создания федерального закона, регулирующего рынок транспортных средств. В рамках этого предложения планируется внедрение цифровых паспортов, содержащих важную информацию об истории каждого автомобиля.

Предполагается, что цифровой паспорт автомобиля будет включать реальный пробег, данные о ДТП, владельцах, залогах, арестах, показания одометра, а также историю ремонтов и технического обслуживания.

