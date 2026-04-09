Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Банки не спешат рисковать, особенно в работе с заемщиками, у которых уже есть высокая долговая нагрузка

Новосибирская область заняла второе место среди регионов Сибири по доле отказов в выдаче розничных кредитов (от потребительских до ипотеки). В марте 2026 года банки не одобрили 82,7% заявок жителей региона (+2,1 п.п.). Выше показатель оказался только в соседней Кемеровской области — 82,8% (+1,4 п.п.). Об этом сообщили в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В других сибирских регионах получить кредит было чуть проще. Например, в Омской области доля отказов составила 82,6%, в Алтайском крае — 82,2%, в Иркутской области — 81,6%, а в Красноярском крае — 80,9%.

Доля отказов
Источник: НБКИ

В целом по России ситуация также остается напряженной: доля отказов по всем розничным кредитам составила 80,5%. Год назад этот показатель был на 1,3 процентного пункта ниже.

Банки не спешат рисковать, особенно в работе с заемщиками, у которых уже есть высокая долговая нагрузка.

— Снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, даже среди самых надежных клиентов (с рейтингом выше 750 баллов) доля отказов сейчас составляет 50%.

При этом Новосибирская область оказалась в числе регионов Сибири с наибольшим объемом просроченной задолженности по кредитам. По данным Центрального банка, которые проанализировали специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант», на начало февраля 2026 года жители региона задолжали банкам по потребительским кредитам и кредитным картам 31,5 млрд рублей. При этом доля просрочки в общем кредитном портфеле области достигла 10,37%. Таким образом, каждый десятый рубль, выданный банками новосибирцам, оказался невозвратным.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Рубрики : Общество Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирская область

Теги : розничное кредитование отказы кредиты

777
0
0
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности