Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Новосибирская область заняла второе место среди регионов Сибири по доле отказов в выдаче розничных кредитов (от потребительских до ипотеки). В марте 2026 года банки не одобрили 82,7% заявок жителей региона (+2,1 п.п.). Выше показатель оказался только в соседней Кемеровской области — 82,8% (+1,4 п.п.). Об этом сообщили в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В других сибирских регионах получить кредит было чуть проще. Например, в Омской области доля отказов составила 82,6%, в Алтайском крае — 82,2%, в Иркутской области — 81,6%, а в Красноярском крае — 80,9%.

В целом по России ситуация также остается напряженной: доля отказов по всем розничным кредитам составила 80,5%. Год назад этот показатель был на 1,3 процентного пункта ниже.

Банки не спешат рисковать, особенно в работе с заемщиками, у которых уже есть высокая долговая нагрузка.

— Снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, даже среди самых надежных клиентов (с рейтингом выше 750 баллов) доля отказов сейчас составляет 50%.

При этом Новосибирская область оказалась в числе регионов Сибири с наибольшим объемом просроченной задолженности по кредитам. По данным Центрального банка, которые проанализировали специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант», на начало февраля 2026 года жители региона задолжали банкам по потребительским кредитам и кредитным картам 31,5 млрд рублей. При этом доля просрочки в общем кредитном портфеле области достигла 10,37%. Таким образом, каждый десятый рубль, выданный банками новосибирцам, оказался невозвратным.

