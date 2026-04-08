Прокуратура взяла на контроль подтопленный участок в Купинском районе

Автор: Оксана Мочалова

Надзорное ведомство внесло представление руководителю ТУАД

Прокуратура Купинского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом послужило введение полного запрета на передвижение всех видов транспорта на одном из участков региональной трассы.

В ходе проверки установлено, что талые воды вышли на проезжую часть. Протяжённость подтопленного участка достигла 250 метров, ширина разлива составила 6,5 метра. Кроме того, вода размыла бордюрное ограждение, что создаёт дополнительную угрозу безопасности при возможном восстановлении движения. Такие повреждения требуют ремонта до того, как дорогу вновь откроют для машин.

— Изложенное послужило основанием для внесения руководителю ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» представления об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, — отметили в ведомстве.

Вопрос об устранении выявленных нарушений и восстановлении движения транспорта на указанном участке дороги находится на личном контроле прокуратуры Купинского района.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске началось подтопление дач — в воде десятки участков.

Фото предоставлено прокуратурой Новосибирской области, автор- пресс-служба

В Новосибирске у экс-полицейского изъяли два «Мерседеса»

Автор: Артем Рязанов

7 апреля 2026 года Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры Новосибирской области. Ответчиками по делу проходили бывший полицейский Денис Фетисов, его супруга Анастасия Фетисова, а также Марина и Юрий Мартемьяновы, Алексей Редькин и Анатолий Бельков. Суд постановил конфисковать в пользу государства два автомобиля Mercedes-Benz. Их общая рыночная стоимость превышает 6 миллионов рублей.

В бюджет Российской Федерации переданы два автомобиля. Они поступят в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области:

В Новосибирске задержали лжеюристов, обманувших семьи бойцов СВО

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске задержаны руководитель и сотрудники юридической компании «Воин вправе». Их подозревают в мошенничестве при работе с участниками специальной военной операции и их семьями, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, с января 2025 года по январь 2026 года в офисе на улице Орджоникидзе, 47, работники фирмы заключали с людьми договоры на юридическую помощь. Стоимость услуг составляла от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

В Барабинске главу Центра культуры уволили в связи с утратой доверия

Автор: Оксана Мочалова

В Барабинском районе руководителя МБУК «ЦКСиМП» в связи с утратой доверия. Поводом послужила проверка прокуратуры.

Выяснилось, что директор учреждения женился на своей подчиненной, после чего долгое время сам решал вопрос о том, какие стимулирующие выплаты ей назначить. При этом руководитель не стал принимать меры, чтобы уладить конфликт интересов, стороной которого являлся.

В Новосибирске начался заочный суд над бизнесменом за подкуп прокурора

Автор: Артем Рязанов

3 апреля начался заочный судебный процесс над новосибирским предпринимателем Дмитрием Башмаковым, который находится в международном розыске. В первый день слушаний, проходящих в Центральном районном суде, было зачитано обвинительное заключение.

Дмитрию Башмакову, совладельцу большого торгового центра «Восток», предъявлены обвинения в передаче взятки через посредника — Любовь Кузьменок. Она с 2014 по 2018 год работала первым заместителем прокурора Новосибирской области. По данным следствия, деньги предназначались для получения общего покровительства и попустительства по службе. Ежемесячные платежи составляли от 100 до 150 тысяч рублей, а общая сумма взяток достигла 2,5 миллиона рублей.

Имущество экс-директора «Спецавтохозяйства» изъято в доход государства 

Автор: Артем Рязанов

Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры к бывшему директору МУП «Спецавтохозяйство» Андрею Зыкову и бывшему главному бухгалтеру предприятия.

Надзорное ведомство доказало, что в период исполнения должностных обязанностей Зыков использовал служебное положение для личного обогащения. Совместно с главным бухгалтером он вёл коммерческую деятельность и приобретал имущество на средства с неподтверждённым происхождением. Общая стоимость выявленного имущества превысила 100 миллионов рублей.

В Новосибирске осудили экс-полицейского за взятки и слив информации

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о взяточничестве, в котором фигурировали бывший полицейский и его знакомый. Общая сумма незаконно полученного и переданного вознаграждения составила 460 477 рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как выяснило следствие, в период с февраля 2019 года по декабрь 2023 года полицейский, действуя в рамках своих служебных обязанностей, систематически передавал своему знакомому конфиденциальную служебную информацию. В частности, он сообщал адреса мест дорожно-транспортных происшествий в Новосибирске. За эти действия полицейский получал денежное вознаграждение, которое поступало на его банковскую карту.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

