Прокуратура взяла на контроль подтопленный участок в Купинском районе

Прокуратура Купинского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом послужило введение полного запрета на передвижение всех видов транспорта на одном из участков региональной трассы.

В ходе проверки установлено, что талые воды вышли на проезжую часть. Протяжённость подтопленного участка достигла 250 метров, ширина разлива составила 6,5 метра. Кроме того, вода размыла бордюрное ограждение, что создаёт дополнительную угрозу безопасности при возможном восстановлении движения. Такие повреждения требуют ремонта до того, как дорогу вновь откроют для машин.

— Изложенное послужило основанием для внесения руководителю ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» представления об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, — отметили в ведомстве.

Вопрос об устранении выявленных нарушений и восстановлении движения транспорта на указанном участке дороги находится на личном контроле прокуратуры Купинского района.

