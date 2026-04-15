Новосибирские участники образовательного проекта прошли онлайн-отбор в ГИТИС

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС завершили образовательный проект для сибирских абитуриентов. Первичный отбор проходил в формате онлайн на платформе МТС Линк в рамках инициативы «Поколение М». Уникальная возможность поступить на актерский факультет представилась новосибирцу Марку Герасенко и Александру Симакову из Бердска.

Талантливых кандидатов оценивала старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Татьяна Морозова. В прослушивании приняли участие более 150 школьников и студентов колледжей из Новосибирской области и других регионов Сибири.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, выразил радость за молодых людей, отметив, что начало их пути положено в родном Новосибирске. Он подчеркнул, что цифровые технологии позволили сэкономить время и средства, предоставив абитуриентам возможность пройти первый, самый волнительный этап отбора, не покидая дома. Пахомов выразил уверенность, что целеустремленность и талант помогут им успешно справиться с дальнейшими испытаниями и стать студентами престижного вуза.

Александр Симаков поделился, что решил стать актером еще в девятом классе, вдохновившись творчеством признанных режиссеров артхауса, таких как Бергман и Антониони. Он стремится получить профессиональное образование, чтобы глубже понять актерское ремесло и в будущем попробовать себя в авторском кинематографе. Симаков отметил, что домашняя обстановка во время отбора помогла ему справиться с волнением. Он также поблагодарил Татьяну Борисовну Морозову за создание доброжелательной атмосферы на прослушивании.

Марк Герасенко рассказал, что, узнав об успешном прохождении первого этапа, он не мог сдержать улыбки, но понимает, что это лишь начало пути к мечте. Его всегда завораживала связь со зрителем, отдача энергии и бесконечность, возникающая между исполнителем и аудиторией. Герасенко живет музыкой, цирком и танцем, что, по его словам, отражается и в его семейной истории: его прапрадед был актером, дед — музыкантом, а прабабушка выступала в местных кафе. Девять лет занятий спортивной гимнастикой, по словам Марка, — это вклад его мамы, которая в детстве также занималась спортом и музыкой.