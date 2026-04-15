«Живые» портреты предлагают устанавливать на улицах, в школах и музеях Новосибирска (видео)

Современные технологии позволяют вступить в диалог с «ожившей» исторической личностью

Цифровое взаимодействие

Мир вокруг меняется с каждым днем все быстрее. То, что еще вчера казалось фантастикой — голосовые помощники на улицах, дополненная реальность в путеводителях, интерактивные экраны, отвечающие на вопросы, — сегодня стало привычной нормой для жителей мегаполисов по всему миру. Крупные города один за другим внедряют цифровые решения в туристическую, культурную и образовательную сферы. Лондон, Дубай, Шанхай, а в России — Москва, Казань, Санкт-Петербург и даже некоторые региональные центры уже активно используют «умные» стенды, виртуальных гидов и системы на базе искусственного интеллекта для привлечения посетителей и повышения качества услуг.

Например, Китай активно внедряет трехмерных помощников в виде анимации — это заметный шаг вперед в области цифрового взаимодействия. Однако даже Китай пока не сделал своих исторических личностей в формате «живых» диалоговых портретов. В России же такие решения уже существуют и успешно работают: отечественная технология позволяет говорить с Пушкиным, Менделеевым, Королевым и другими выдающимися соотечественниками как с живыми собеседниками. Об этом редакции Infopro54 рассказал директор ООО «ИТ Сфера» (работает на рынке информационных технологий) Александр Митяев.

— Спрос на новые впечатления растет с каждым годом. Современный турист (и тем более молодой житель города) уже не хочет просто читать таблички на стенах или стоять в очереди к единственному экскурсоводу. Он ждет диалога, интерактива, возможности получить информацию в удобное для него время и в удобном формате. Те города, которые первыми поняли этот тренд, уже пожинают плоды: рост туристического потока, увеличение доходов от сопутствующих услуг, повышение узнаваемости бренда территории и, что немаловажно, гордость местных жителей за свой современный, идущий в ногу со временем город.

Однако в Новосибирске — крупнейшем научном, культурном и деловом центре за Уралом, городе с миллионным населением, мощнейшей научной базой (Академгородок) и богатейшим культурным наследием — ситуация складывается парадоксальная и во многом тревожная. Пока другие регионы активно модернизируют свои общественные пространства, внедряют инновации и борются за внимание гостей, Новосибирск рискует навсегда застрять в прошлом.

Ведомства, которые отвечают за развитие культуры, образования и спорта, сегодня находятся в непростой ситуации. Их задача — обеспечивать стабильную работу учреждений в условиях ограниченного бюджета и высокой нагрузки. Поэтому любое новое предложение, особенно технологическое, встречается с естественной осторожностью. Наиболее распространенные ответы на инициативы: «нет средств», «слишком сложно», «непонятно, как это впишется в текущие процессы», «и существующая система справляется». По сути, это не сопротивление как таковое, а запрос на понятные, прозрачные и экономически обоснованные аргументы.

Это не чья-то вина, а системный вызов, с которым сталкиваются многие регионы. Задача бизнеса и разработчиков — не давить и не критиковать, а предлагать максимально готовые, прозрачные и выгодные решения, снимающие с государственных партнеров основные страхи: неясность результата, скрытые расходы и репутационные риски. Именно такой подход и пытается реализовать в Новосибирске компания Aiverse technology inc. (АО «Айверс технолоджи»), опираясь на успешный опыт других городов. Разработчик подготовил несколько конкретных, детально проработанных и экономически обоснованных предложений («ожившие» цифровые портреты и многофункциональные информационные стенды). Эти решения не являются «сырыми» концепциями. Они уже прошли «боевое крещение» в других регионах: успешно работают в школах Балашихи и Архангельска, в музее Бородинской битвы в Москве, в ГУМе на Красной площади, в музее «Назад в СССР» в Нижнем Новгороде и в новой школе №300 в Екатеринбурге. У проектов есть измеримые результаты и реальные отзывы.

Более того, интерес к технологии проявляют даже самые отдаленные регионы. На данный момент Чита и Забайкальский край всерьез рассматривают возможность внедрения технологии в новый строящийся музей. Это говорит о том, что потребность в современных, интерактивных и при этом содержательно выверенных решениях есть далеко за пределами столичных регионов.

Молодое поколение, выросшее на смартфонах и голосовых помощниках, просто не понимает, почему в крупном музее или на современном стадионе нет понятной навигации или интерактивного гида. Они голосуют ногами и кошельками, уезжая в те места, где их язык (цифровой) понимают.

На сегодняшний день подготовлены два развернутых предложения, каждое из которых нацелено на конкретную сферу: образование и культуру (массовый продукт) и модернизацию конкретного музея Новосибирска.

«Живые» интерактивные портреты для системы образования и учреждений культуры

Это не просто экраны с видео. Это полноценные цифровые собеседники. Стенд позволяет посетителю — будь то школьник на уроке истории или гость музея — вступить в диалог с «ожившей» исторической личностью. Александр Пушкин, Лев Толстой, Дмитрий Менделеев, Владимир Ленин, Сергей Королев или любой другой деятель науки и культуры, чей образ загружен в систему, может рассказать о себе, ответить на вопросы, привести факты и даже пошутить.

«Образовательный продукт» включает в себя пять предустановленных личностей. Почему это важно для Новосибирска? Новосибирск — город науки. Но как привить интерес к этой науке современному ребенку, который привык к клиповому мышлению и яркому видеоконтенту? Лекции и учебники работают все хуже. Новые технологии дают тот самый «вау-эффект. Поговорить с «живым» Менделеевым или Королевым — это запоминается на всю жизнь. Это профориентация, патриотическое воспитание и повышение успеваемости в одном флаконе.

Самый масштабный и комплексный проект касается обновления материально-технической базы одного из ключевых музеев города. Суть проекта — не просто заменить старые стенды новыми, а полностью переосмыслить цифровое пространство музея.

Самое интересное предложение в рамках этого проекта — создание «Зала цифрового просвещения». Это отдельное пространство с пятью вертикальными стендами, где будет собрана вся музейная коллекция. Представьте: вы заходите в такой зал и на пяти экранах можете увидеть экспонаты, которые физически находятся в запасниках или даже в других музеях. Вы кликаете на любую картину или предмет старины, и оживший ученый или искусствовед рассказывает вам его историю. Это снимает проблему нехватки места для экспозиции и дает посетителю возможность увидеть максимум, даже если он ограничен во времени.

Сегодня Новосибирск находится на важном этапе своего развития. С одной стороны —закономерные амбиции крупнейшего за Уралом мегаполиса, города с великой научной школой, мощным культурным потенциалом и статусом одного из ведущих центров России. С другой — необходимость адаптироваться к быстро меняющимся ожиданиям жителей и гостей города.

Как показывает практика других российских городов, люди все чаще выбирают те места, где им удобно, понятно и интересно. Казань с ее «умными» сервисами, Москва с интерактивными музейными пространствами, Сочи с технологичной набережной — все это примеры того, как грамотное использование современных решений повышает привлекательность города для семей с детьми, молодежи и туристов. Новосибирску есть чем гордиться, и у него имеются все предпосылки, чтобы занять достойное место в этом ряду.

Ключевой вопрос сегодня — не в том, нужны ли Новосибирску инновации. Очевидно, что они нужны, как и любому современному городу. Вопрос в том, как выстроить диалог между разработчиками, учреждениями и ведомствами так, чтобы хорошие проекты не застревали на стадии рассмотрения, а находили путь к реальному внедрению. Для этого требуются взаимное внимание, открытость к новому и готовность вместе искать оптимальные форматы сотрудничества, включая пилотные проекты, государственно-частное партнерство и поэтапное бюджетное планирование.

У Новосибирска есть все шансы не только догнать лидеров, но и предложить свои уникальные, интересные решения. Для этого нужно сделать совсем немного: не бояться пробовать, доверять проверенным практикам и помнить, что настоящий город будущего строится сегодня, причем совместными усилиями бизнеса, власти и общества. И этот путь уже начался.

Александр Митяев работает в IT-сфере с 2017 года. Свыше 200 реализованных проектов (разработка + проектирование). Специализируется на IT-интеграциях, сложных проектах, веб-технологиях и аналитике. Победитель региональных, федеральных проектов и конкурсов. Автор статей и методик по веб-разработке и digital-маркетингу.

Ранее эксперты НГПУ объяснили, зачем школам ИИ на истории. Нейросети помогают ученикам не зубрить, а проживать события прошлого. 

Материал предоставлен Александром Митяевым.

Фото и видео предоставлены Александром Митяевым, принадлежат Aiverse technology inc. (АО «Айверс технолоджи»).

