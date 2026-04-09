В Госдуме разъяснили условия двойной пенсии

По словам Екатерины Стенякиной, члена комитета Госдумы по труду и соцполитике, такое право есть у нескольких категорий граждан. В их числе — инвалиды боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие льготники.

— На страховую пенсию по старости или за выслугу лет, а также государственную пенсию по инвалидности могут рассчитывать инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осаждённого Сталинграда или Севастополя, имеющие инвалидность, а также ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, которые в то время проходили военную службу, — сказала депутат РИА Новости.

Стенякина добавила, что вдовы военнослужащих имеют право на двойную пенсию — по старости или инвалидности, а также по случаю потери кормильца, если они не вступили в повторный брак. Аналогичное право она предоставляется детям-инвалидам (инвалидам с детства I и II групп), потерявшим родителей, а также родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.

Размер государственной пенсии зависит от категории получателя и группы инвалидности. По словам депутата, основой для расчёта служит социальная пенсия, которая с 1 апреля 2026 года составляет 9424 рубля.

Размер государственной пенсии по инвалидности может достигать 300%. Это около 28 272 рублей в месяц. Такую сумму получают инвалиды боевых действий первой группы, которым назначена государственная пенсия.

Стенякина сообщила, что государственная пенсия по инвалидности становится больше, если у её получателя есть иждивенцы, так как в этом случае за основу расчёта берут социальную пенсию, увеличенную на треть.

