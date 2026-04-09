В Госдуме разъяснили условия двойной пенсии

Автор: Артем Рязанов

Сумма зависит от группы и может вырасти на треть при наличии иждивенцев

По словам Екатерины Стенякиной, члена комитета Госдумы по труду и соцполитике, такое право есть у нескольких категорий граждан. В их числе — инвалиды боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие льготники.

— На страховую пенсию по старости или за выслугу лет, а также государственную пенсию по инвалидности могут рассчитывать инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осаждённого Сталинграда или Севастополя, имеющие инвалидность, а также ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, которые в то время проходили военную службу, — сказала депутат РИА Новости.

Стенякина добавила, что вдовы военнослужащих имеют право на двойную пенсию — по старости или инвалидности, а также по случаю потери кормильца, если они не вступили в повторный брак. Аналогичное право она предоставляется детям-инвалидам (инвалидам с детства I и II групп), потерявшим родителей, а также родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.

Размер государственной пенсии зависит от категории получателя и группы инвалидности. По словам депутата, основой для расчёта служит социальная пенсия, которая с 1 апреля 2026 года составляет 9424 рубля.

Размер государственной пенсии по инвалидности может достигать 300%. Это около 28 272 рублей в месяц. Такую сумму получают инвалиды боевых действий первой группы, которым назначена государственная пенсия.

Стенякина сообщила, что государственная пенсия по инвалидности становится больше, если у её получателя есть иждивенцы, так как в этом случае за основу расчёта берут социальную пенсию, увеличенную на треть.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 апреля новосибирцам проиндексируют пенсии.

Источник фото:  нейросеть Шедеврум

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : пенсии выплаты

Виктор Игнатов подал документы на праймериз в Новосибирской области
Экс-главу новосибирской Росгвардии Шушакова оставили в СИЗО

Сибирские производители отправляют за границу горошек и варенье

Автор: Артем Рязанов

С начала 2026 года сибирские предприниматели экспортировали около 99 тонн консервированных продуктов на сумму 17,8 миллиона рублей. Наибольший спрос на овощные и фруктовые консервы из Сибирского федерального округа (СФО) наблюдается среди торговых партнеров из стран Евразийского экономического союза, которые составляют более 84% всего объема экспорта.

За 2025 год сибирские таможенники оформили на вывоз 2,4 тыс. тонн консервированных продуктов на сумму 423 млн рублей.

В новосибирском метро прокомментировали установку экранов посередине платформ

Автор: Мария Гарифуллина

На станциях Новосибирского метрополитена установили рекламные видеоэкраны. Они размещены на стенах, а также посередине платформ — на металлических напольных опорах. Есть пассажиры, которые критически отнеслись к этим конструкциям.

На фотографии, которая иллюстрирует данный материал, хорошо виден цифровой экран, смонтированный на станции метро «Октябрьская». Сама опора занимает немного места, но пассажиры воспринимают её как помеху.

Аэромобильная группировка действует в Новосибирской области на реке Карасук

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области река Карасук продолжает освобождаться от ледяного покрова. По информации гидрологических станций, в Кочковском районе уровень воды в низменных участках достиг критической отметки. В Краснозёрском районе ситуация также тревожная: вода приближается к опасным значениям. Спасательные службы оперативно устраняют ледовые преграды и следят за движением паводковых вод, чтобы предотвратить возможные последствия.

За последние сутки в Кочковском районе затопило 16 приусадебных участков в селе Решёты и 4 участка в Черновке. По данным на 9 апреля, жилых домов, пострадавших от подтопления, нет. Однако один низководный мост в Жуланке до сих пор остаётся под водой.

В Новосибирске обрушились цены на съёмное жильё

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года темпы падения арендных ставок в Новосибирске резко ускорились. Аренда однокомнатных квартир подешевела на 11,4 %, тогда как за предыдущие четыре квартала 2025 года снижение составило лишь 5,1 % — то есть темпы выросли в 8,9 раза. Об этом сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев со ссылкой на данные мониторинга портала «Мир квартир».

Динамика по другим типам жилья также демонстрирует ускорение. Например, аренда трёхкомнатных квартир упала на 3,7 % всего за три месяца, в то время как за весь 2025 год снижение составляло только 0,6 %. Таким образом, темпы падения выросли в 24,5 раза. Что касается двухкомнатных квартир, то их квартальное снижение оказалось чуть меньше годового, но общая тенденция к удешевлению сохраняется.

Экс-главу новосибирской Росгвардии Шушакова оставили в СИЗО

Автор: Артем Рязанов

9 апреля 2-й Восточный окружной военный суд подтвердил законность решения о взятии под стражу бывшего начальника Новосибирского управления Росгвардии Василия Шушакова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

— Постановление Новосибирского гарнизонного суда от 26 марта в отношении Шушакова оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения, — сообщил председательствующий в процессе судья Дмитрий Воложанин.

В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область пока не сможет участвовать в эксперименте по запрету розничной торговли электронных сигарет из-за отсутствия федерального закона, рассмотрение которого отложили на неопределенный срок. Об отсутствии такой возможности в ответ на запрос редакции Infopro54 ответили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Законопроект № 1024775-8 внесли в Госдуму в сентябре 2025 года. Документ предполагает лицензирование оптовой и розничной торговли никотиносодержащей продукцией, а также дает регионам право вводить дополнительные ограничения. Однако работа над документом застопорилась. На заседании 18 декабря 2025 года парламентарии приняли решение перенести его рассмотрение во втором чтении на более поздний срок. Когда именно оно продолжится — пока неизвестно.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

