Пьесу новосибирского драматурга украли и поставили в Испании

Спектакль «Плохие девчонки» с актрисами Олесей Железняк, Татьяной Васильевой и Татьяной Орловой украли и незаконно поставили в Барселоне и Валенсии. Это уже не первый случай кражи пьес новосибирского драматурга Ольги Степновой, несмотря на судебные разбирательства. Об этом сообщила сама автор пьесы.

— Некоторое время назад я поймала трёх соотечественниц, которые начали играть «Плохих девчонок» в испанской Валенсии. На моём сайте есть эта пьеса, но я никогда не размещаю произведения целиком, финал был скрыт, так они украли то, что было, а дописали какой-то свой. Я увидела афишу, обозвала это испанским стыдом. Так они кинулись в ноги, извинялись. В итоге я разрешила им играть эту пьесу, они исправно платят, — отметила Ольга Степнова ГОРСАЙТУ.

Ранее пьесу «Двое в лифте, не считая текилы», по словам Ольги Степновой, у нее украл екатеринбургский театр «Театрон». Юристы РАО подали на театр в суд, но директор Игорь Туртышев так и не выплатил деньги, утверждая, что пьесу написал Даниил Ванецкий.

Юрист Елена Попова рассказала о проблемах защиты авторских прав в России. Плагиатчики воруют пьесы из открытых источников, дописывают свои финалы или записывают популярные спектакли с помощью техники, а затем создают свои версии. Бороться с этим сложно из-за изменений названий, актёрского состава и содержания. Суммы компенсаций за моральный вред остаются низкими, не покрывая расходов на адвокатов.

— Система защиты авторского права в юриспруденции у нас не развита, в отличие от западных стран, — сообщила юрист Елена Попова.

Авторское право регулируется международными нормами, включая Бернскую конвенцию и Договор ВОИС. В России соответствующие положения были включены в Гражданский кодекс в 2006 году. Однако развитие интернета создало правовые пробелы, главной проблемой остаётся пиратство, нарушающее права авторов.

