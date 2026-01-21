Названы лидеры среди работодателей в рейтинге HeadHunter

Согласно результатам 2025 года, представленным HeadHunter, ВТБ второй год подряд подтверждает свой статус одного из наиболее привлекательных работодателей в России, расположившись на втором месте в соответствующем рейтинге. Первое место занимает Альфа-Банк.

Всего в исследовании приняли участие около 1800 компаний из разных регионов страны, представляющих 41 сферу бизнеса. В ходе финального этапа голосования было зафиксировано 692 тысячи голосов соискателей со всей России.

В 2025 году, в соответствии со своей стратегией, банк активно занимался привлечением новых кадров и систематически развивал свой бренд как работодателя. В целях укрепления репутации был перезапущен сайт, посвященный карьере в кредитной организации, организована масштабная рекламная кампания федерального уровня, охватившая более 50 миллионов человек, и существенно расширено сотрудничество с ключевыми российскими университетами. Одновременно с этим реализован ряд эффективных инициатив, направленных на повышение комфорта условий работы сотрудников, а также на их профессиональный и личностный рост.

Кредитная организация уже в пятый раз удостоена высшей «платиновой» награды в рейтинге Forbes, а также во второй раз вошла в число лидеров рейтинга РБК, получив максимальные баллы по ключевым показателям оценки.