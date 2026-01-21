Поиск здесь...
Названы лидеры среди работодателей в рейтинге HeadHunter

Дата:

В исследовании приняли участие около 1800 компаний из разных регионов страны, представляющих 41 сферу бизнеса

Согласно результатам 2025 года, представленным HeadHunter, ВТБ второй год подряд подтверждает свой статус одного из наиболее привлекательных работодателей в России, расположившись на втором месте в соответствующем рейтинге. Первое место занимает Альфа-Банк.

Всего в исследовании приняли участие около 1800 компаний из разных регионов страны, представляющих 41 сферу бизнеса. В ходе финального этапа голосования было зафиксировано 692 тысячи голосов соискателей со всей России.

В 2025 году, в соответствии со своей стратегией, банк активно занимался привлечением новых кадров и систематически развивал свой бренд как работодателя. В целях укрепления репутации был перезапущен сайт, посвященный карьере в кредитной организации, организована масштабная рекламная кампания федерального уровня, охватившая более 50 миллионов человек, и существенно расширено сотрудничество с ключевыми российскими университетами. Одновременно с этим реализован ряд эффективных инициатив, направленных на повышение комфорта условий работы сотрудников, а также на их профессиональный и личностный рост.

Кредитная организация уже в пятый раз удостоена высшей «платиновой» награды в рейтинге Forbes, а также во второй раз вошла в число лидеров рейтинга РБК, получив максимальные баллы по ключевым показателям оценки.

Фото:freepik.com/Автор: kues1 

