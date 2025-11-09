Новый съезд развязки четвертого моста в Новосибирске откроется 11 ноября

11 ноября в Новосибирске откроют эстакадный участок съезда левобережной развязки строящегося четвертого моста через Обь (съезд 6.2). Об этом сообщили в группе «ВИС» (концессионер проекта).

Это седьмой доступный для транспорта съезд на развязке на левом берегу. Он обеспечит выезд с ул. Станиславского и Ватутина на ул. Станционную. Чтобы новосибирцы могли заранее ознакомиться с новым маршрутом, группа «ВИС» подготовила видеоролик с его визуализацией.

В компании подчеркнули, что схема движения общественного транспорта пока меняться не будет.

Одновременно с запуском съезда 6.2 будет открыт второй из четырёх пешеходных мостов, предусмотренных проектом левобережной развязки. Это переход №4 на улице Станционной.

Напомним, строительство моста началось в Новосибирске в 2017 году. Изначально стоимость проекта оценивалась в 26,277 миллиарда рублей. Планировалось завершить строительство к концу 2022 года, однако сроки неоднократно сдвигались. Теперь открытие сквозного движения по всему основному ходу новой автопереправы планируется до конца 2025 года. За время работ стоимость проекта увеличилась на 9 миллиардов рублей.

Многоуровневое сооружение включает 25 съездов, путепровод тоннельного типа под Транссибирской магистралью, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске определились с пятым мостом через Обь.