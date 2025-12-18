Новосибирский девелопер подтвердил право собственности на «Юный медик» через суд

Советский районный суд признал законным владение девелопером «Д54» земельным участком бывшего пионерского лагеря «Юный Медик». Об этом говорится в решении суда.

— После вступления в силу судебного решения мы планируем немедленно приступить к процедуре получения разрешения на строительство жилого комплекса в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), — заявили представители компании.

Напомним, участок находится в собственности застройщика с 2014 года. Девелопер получил согласования в мэрии и горсовете Новосибирска и оформлял разрешение на строительство на площадке жилого комплекса. В генплан, правила землепользования и проект планировки территории участка в 2021 году были внесены соответствующие изменения. К освоению площадки компания планировала приступить в 2023 году. Однако подготовительные работы раскритиковали общественники.

Мэрия Новосибирска отозвала разрешение на вырубку деревьев на участке, хотя девелопер оплатил порубочный билет в полном объеме, все разрешения были получены. Девелопер оспорил действия мэрии в суде, суд признал незаконность отзыва порубочного билета.

— Инициативная группа общественных деятелей на тот момент не обладала информацией о законности работ и обратилась в правоохранительные, а также судебные органы, — рассказывают в компании.

По заявлению общественников прокуратура Новосибирска провела проверку и затем обратилась в Советский районный суд с требованием признать отсутствующим право собственности «Д54 Развитие» на землю, а также вывести эту землю в муниципальную собственность.

— В итоге к декабрю 2025 года судебными решениями было установлено, что земельный участок не располагается в зоне городских лесов и что на нём не произрастают краснокнижные растения. Суд также подтвердил законность владения землей девелоперской компанией, — пояснили представители застройщика.

На земельном участке застройщик планирует возвести проект, где будет создано более 100 новых рабочих мест. Кроме того, в рамках исполнения требований КРТ, компания направит более 400 млн рублей в социальную инфраструктуру города Новосибирска.

Управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева отметила, что прокуратура в последнее время является очень активным участником гражданского оборота.

— Решение, вынесенное в пользу собственника, несмотря на давление со стороны прокуратуры и большой общественный резонанс, безусловно радует. Я надеюсь, что оно устоит в вышестоящих инстанциях. В противном случае мы не добьемся устойчивого гражданского оборота и благоприятного инвестиционного климата.

У нас очень много исков по разным направлениям, которые, мягко говоря, предъявляются за пределами сроков обычной исковой давности. Это иски, которые касаются деприватизации, когда люди владеют имуществом по 10-30 лет, иски с коррупционным элементом, иски в отношении нежелательных странам или субъектов, — поясняет Гребнева.

Она напомнила, что в 2025 году вышло постановление Конституционного суда РФ о применении сроков давности.

— Его общий посыл был в том, что при наличии коррупционной составляющей, никаких сроков давности быть не может. Однако, если речь идет о нарушениях, связанных с приватизацией или о нарушениях, допущенных органами власти при оформлении имущества, но без признаков коррупции, интересы добросовестного приобретателя могут быть защищены, — уверена Ирина Гребнева.

«Д54» реализует в Новосибирске такие проекты, как ЖК VIVANOVA и ЖК «ЭРНЕСТ» в Академгородке. Девелопер проводил реконструкцию уличного спортивного стадиона школы №61, провёл реконструкцию гардероба школы №102 в Нижней Ельцовке, профинансировал разработку дизайн-концепции будущего главного парка Академгородка «Чербузы» площадью 13 га и протяженностью 2,5 км. Новый парк мэрия планируют начать реализовывать уже в 2026 году.

