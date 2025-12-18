Рекламодателям

Новосибирский девелопер подтвердил право собственности на «Юный медик» через суд

  • 18/12/2025, 11:13
Автор: Юлия Данилова
Компания намерена возвести на площадке жилой комплекс
Компания намерена возвести на площадке жилой комплекс

Советский районный суд признал законным владение девелопером «Д54» земельным участком бывшего пионерского лагеря «Юный Медик». Об этом говорится в решении суда.

— После вступления в силу судебного решения мы планируем немедленно приступить к процедуре получения разрешения на строительство жилого комплекса в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), — заявили представители компании.

Напомним, участок находится в собственности застройщика с 2014 года. Девелопер получил согласования в мэрии и горсовете Новосибирска и оформлял разрешение на строительство на площадке жилого комплекса. В генплан, правила землепользования и проект планировки территории участка в 2021 году были внесены соответствующие изменения. К освоению площадки компания планировала приступить в 2023 году. Однако подготовительные работы раскритиковали общественники.

Мэрия Новосибирска отозвала разрешение на вырубку деревьев на участке, хотя девелопер оплатил порубочный билет в полном объеме, все разрешения были получены. Девелопер оспорил действия мэрии в суде, суд признал незаконность отзыва порубочного билета.

— Инициативная группа общественных деятелей на тот момент не обладала информацией о законности работ и обратилась в правоохранительные, а также судебные органы, — рассказывают в компании.

По заявлению общественников прокуратура Новосибирска провела проверку и затем обратилась в Советский районный суд с требованием признать отсутствующим право собственности «Д54 Развитие» на землю, а также вывести эту землю в муниципальную собственность.

— В итоге к декабрю 2025 года судебными решениями было установлено, что земельный участок не располагается в зоне городских лесов и что на нём не произрастают краснокнижные растения. Суд также подтвердил законность владения землей девелоперской компанией, — пояснили представители застройщика.

На земельном участке застройщик планирует возвести проект, где будет создано более 100 новых рабочих мест. Кроме того, в рамках исполнения требований КРТ, компания направит более 400 млн рублей в социальную инфраструктуру города Новосибирска.

Управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева отметила, что прокуратура в последнее время является очень активным участником гражданского оборота.

— Решение, вынесенное в пользу собственника, несмотря на давление со стороны прокуратуры и большой общественный резонанс, безусловно радует. Я надеюсь, что оно устоит в вышестоящих инстанциях. В противном случае мы не добьемся устойчивого гражданского оборота и благоприятного инвестиционного климата.

У нас очень много исков по разным направлениям, которые, мягко говоря, предъявляются за пределами сроков обычной исковой давности. Это иски, которые касаются деприватизации, когда люди владеют имуществом по 10-30 лет, иски с коррупционным элементом, иски в отношении нежелательных странам или субъектов, — поясняет Гребнева.

Она напомнила, что в 2025 году вышло постановление Конституционного суда РФ о применении сроков давности.

— Его общий посыл был в том, что при наличии коррупционной составляющей, никаких сроков давности быть не может. Однако, если речь идет о нарушениях, связанных с приватизацией или о нарушениях, допущенных органами власти при оформлении имущества, но без признаков коррупции, интересы добросовестного приобретателя могут быть защищены, — уверена Ирина Гребнева.

«Д54» реализует в Новосибирске такие проекты, как ЖК VIVANOVA и ЖК «ЭРНЕСТ» в Академгородке. Девелопер проводил реконструкцию уличного спортивного стадиона школы №61, провёл реконструкцию гардероба школы №102 в Нижней Ельцовке, профинансировал разработку дизайн-концепции будущего главного парка Академгородка «Чербузы» площадью 13 га и протяженностью 2,5 км. Новый парк мэрия планируют начать реализовывать уже в 2026 году.

Ранее редакция сообщала о том, что малые реки впишут в генплан Новосибирска.

Фото предоставлено девелопером «Д54»

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
