Склад с 18 тысячами бутылок немаркированного алкоголя обнаружен в Новосибирске

  • 18/12/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске обнаружен склад с 18 тысячами литров немаркированного алкоголя
В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном обороте более 18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверка началась после поступления в прокуратуру Кировского района информации о продаже алкоголя без марок.

Прокуратура провела проверку при участии сотрудников УФСБ России по Новосибирской области. В результате были обнаружены склад и автомобиль, где осуществлялась продажа продукции.

— В ходе осмотра места происшествия по ул. Северный проезд, д. 2/5 в Кировском районе Новосибирска, обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве не менее 18,4 тыс. бутылок, общая стоимость которой составляет 3,9 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

По итогам прокурорской проверки следователь УМВД России по Новосибирску возбудил уголовное дело.

Напомним, в 2025 году сеть официальных алкомаркетов в Новосибирске уменьшилась с 1 500 до 1 186 — минус 314 точек. Сибирь в 2025 году стала одним из регионов с наиболее интенсивным сокращением специализированной розницы. При этом правоохранительные органы выявляют в регионе крупные партии нелегального алкоголя. В марте 2025 года в Новосибирске полицейские изъяли 100 тысяч литров паленого алкоголя. В июле сотрудники ФСБ обнаружили еще 32 тонны подделок. По итогам 2024 года область находится на 30-м месте в России по числу острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальными исходами. В регионе это показатель составляет 10,03 случая на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 6,37 случая на 100 тысяч населения.

Ранее редакция сообщала о том, что четверо новосибирцев изготовили более 8 тысяч литров нелегального алкоголя.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура Нелегальный алкоголь


Склад с 18 тысячами бутылок немаркированного алкоголя обнаружен в Новосибирске
