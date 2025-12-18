Жители Новосибирска не спешат покупать елки на городских базарах

До Нового года осталась неделя, но традиционные елочные базары в центре Новосибирска выглядят как тихие декорации, а не эпицентр праздничной суеты. Продавцы отмечают полное отсутствие интереса. Они единогласно утверждают: покупатели «опомнятся» только в последние дни уходящего года.

У торгового комплекса «Галерея Новосибирск» продавец, активно зазывавший покупателей, на вопрос о наплыве посетителей лишь пожал плечами, добавив, что пока людей немного, пишет издание Om1 Новосибирск.

Не исключено, что новосибирцев отпугивает ценник. Новогодние деревья на базарах сейчас продаются по цене от 2 до 10 тысяч рублей. Как правило 30-31 декабря цена на них резко падает. Некоторые откладывают покупку, чтобы после установки дерево подольше постояло. Часть горожан экономит и либо вообще отказывается от елки, либо покупает лапник для аромата. Связки веток стоят от 400 до тысячи рублей.

Часть новосибирцев выбирают искусственные ёлки. Такие деревья служат годами, что удобно. В магазинах цены на полутораметровое дерево стартуют с 1,5 — 3 тысяч рублей.

Напомним, основной товар на городских елочных базарах в этом году — привезенные из Красноярского края пихты. Сосны и ели, в том числе из местных питомников, завозятся в меньших объемах из-за невысокого спроса. Самые высокие и пушистые пихты высотой 4-5 метров — штучный товар. Они продаются по 25- 30 тысяч рублей. В Новосибирске при желании можно найти новогодние деревья, которые стоят 100–150 тысяч рублей. Такие пихты и ели привозят по заказу. Продавцы говорят, что это зарубежный товар.

Ранее редакция сообщала о том, что маркетплейсы ужесточили условия возврата новогодних товаров для новосибирцев.