Жители Новосибирска не спешат покупать елки на городских базарах

До Нового года осталась неделя, но традиционные елочные базары в центре Новосибирска выглядят как тихие декорации, а не эпицентр праздничной суеты. Продавцы отмечают полное отсутствие интереса. Они единогласно утверждают: покупатели «опомнятся» только в последние дни уходящего года.
У торгового комплекса «Галерея Новосибирск» продавец, активно зазывавший покупателей, на вопрос о наплыве посетителей лишь пожал плечами, добавив, что пока людей немного, пишет издание Om1 Новосибирск.
Не исключено, что новосибирцев отпугивает ценник. Новогодние деревья на базарах сейчас продаются по цене от 2 до 10 тысяч рублей. Как правило 30-31 декабря цена на них резко падает. Некоторые откладывают покупку, чтобы после установки дерево подольше постояло. Часть горожан экономит и либо вообще отказывается от елки, либо покупает лапник для аромата. Связки веток стоят от 400 до тысячи рублей.
Часть новосибирцев выбирают искусственные ёлки. Такие деревья служат годами, что удобно. В магазинах цены на полутораметровое дерево стартуют с 1,5 — 3 тысяч рублей.
Напомним, основной товар на городских елочных базарах в этом году — привезенные из Красноярского края пихты. Сосны и ели, в том числе из местных питомников, завозятся в меньших объемах из-за невысокого спроса. Самые высокие и пушистые пихты высотой 4-5 метров — штучный товар. Они продаются по 25- 30 тысяч рублей. В Новосибирске при желании можно найти новогодние деревья, которые стоят 100–150 тысяч рублей. Такие пихты и ели привозят по заказу. Продавцы говорят, что это зарубежный товар.
Ранее редакция сообщала о том, что маркетплейсы ужесточили условия возврата новогодних товаров для новосибирцев.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru