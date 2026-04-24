Новосибирский инженер создал вредоносную программу для кражи бонусов

Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве с использованием компьютерных технологий, незаконном доступе к информации и создании вредоносных программ.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый занимал пост главного инженера в компании, где действовала система накопления и использования бонусов для покупки товаров и услуг у партнёров. Также существовала возможность обмена этих бонусов на рубли.

При оформлении трудового договора обвиняемый обязался применять конфиденциальные сведения компании исключительно для служебных целей и не использовать их в личных интересах.

— Нарушая требования законодательства РФ и должностной инструкции, обвиняемый в период с 1 по 13 декабря 2024 г. создал специальную программу, позволяющую незаконно модифицировать охраняемую законом компьютерную информацию, имеющуюся на сервере организации, и начислять бонусы на его личный счет. После этого через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» он подключился к внутренней сети организации и осуществил ввод созданной им программы, которая в период времени с декабря 2024 г. по июнь 2025 г. автоматически начислила свыше 725 тыс. бонусов на счет обвиняемого, — говорится в сообщении.

Обвиняемый использовал бонусы для покупок и обменивал на рубли. Таким образом он похитил более 496 тысяч рублей. В ходе следствия ущерб был возмещен. Дело передано в Новосибирский районный суд для рассмотрения.

За мошенничество в сфере компьютерной информации в крупном размере и неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

За создание и использование программы для несанкционированной модификации информации с использованием служебного положения предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

