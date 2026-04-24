Новосибирский инженер создал вредоносную программу для кражи бонусов

Автор: Артем Рязанов

Хакер совершал на них покупки и обменивал на рубли

Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве с использованием компьютерных технологий, незаконном доступе к информации и создании вредоносных программ.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый занимал пост главного инженера в компании, где действовала система накопления и использования бонусов для покупки товаров и услуг у партнёров. Также существовала возможность обмена этих бонусов на рубли.

При оформлении трудового договора обвиняемый обязался применять конфиденциальные сведения компании исключительно для служебных целей и не использовать их в личных интересах.

— Нарушая требования законодательства РФ и должностной инструкции, обвиняемый в период с 1 по 13 декабря 2024 г. создал специальную программу, позволяющую незаконно модифицировать охраняемую законом компьютерную информацию, имеющуюся на сервере организации, и начислять бонусы на его личный счет. После этого через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» он подключился к внутренней сети организации и осуществил ввод созданной им программы, которая в период времени с декабря 2024 г. по июнь 2025 г. автоматически начислила свыше 725 тыс. бонусов на счет обвиняемого, — говорится в сообщении.

Обвиняемый использовал бонусы для покупок и обменивал на рубли. Таким образом он похитил более 496 тысяч рублей. В ходе следствия ущерб был возмещен. Дело передано в Новосибирский районный суд для рассмотрения.

За мошенничество в сфере компьютерной информации в крупном размере и неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

За создание и использование программы для несанкционированной модификации информации с использованием служебного положения предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что иски о конфискации имущества на полмиллиарда рассматриваются в судах Новосибирска.

Источник фото: Новосибирский областной суд

Экосбор новосибирским компаниям предъявляют на границе

Автор: Юлия Данилова

Неприятный сюрприз начали получать новосибирские компании, занимающиеся экспортно-импортными сделками. Редакция Infopro54 пообщалась с несколькими предпринимателями, которым прилетели «письма счастья» после прохождения таможни. Все соглашаются обсуждать этот вопрос только анонимно.

— Мы вывозили груз в Казахстан, и в документах не был указан вес упаковки. В итоге на таможне нам сразу вручили предписание о том, что у нас не оплачен экосбор, а также штраф в 500 тысяч рублей на юрлицо, — рассказала Светлана.

Столовую на новом оптово-розничном рынке под Новосибирском закрыли на 90 дней

Автор: Юлия Данилова

Приставы провели проверку столовой, которая расположена в поселке Крупской на территории нового рынка «Азия-Сибирь». Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили в работе учреждения общественного питания нарушения как технологических процессов, так и санитарных норм.

—  Суд, рассмотрев материалы дела, на 90 суток приостановил работу компании, посчитав, что работа в подобных условиях создает угрозу жизни и здоровью потребителей, — сообщили в пресс-службе УФССП.

Иски о конфискации имущества на полмиллиарда рассматриваются в судах Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман в ходе пресс-конференции сообщил о заметном росте числа коррупционных преступлений в регионе. В их числе были упомянуты мошенничество, хищение государственной собственности и взяточничество.

По словам Бучмана, в 2025 году около половины всех выявленных преступлений касались коррупции. В 2026 году количество таких случаев уже достигло 120.
Прокурор также отметил, что в судах рассматриваются иски на общую сумму около полумиллиарда рублей, связанные с конфискацией незаконно приобретённого имущества.

Предпринимателей осудили за валютные махинации на миллионы рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело против двух жителей региона, 47 и 50 лет. Их признали виновными в незаконных валютных операциях с использованием подставных юридических лиц.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемые в период с 10 января 2019 года по 28 мая 2020 года осуществляли незаконные валютные операции. Они переводили денежные средства в иностранной валюте на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных в Китайской Народной Республике.

Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Автор: Юлия Данилова

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России избрал меру пресечения начальнику ЗСЖД Александру Грицаю (на фото слева). Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — в общей сумме не менее 55 млн рублей. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в группе Управления Судебного департамента в Новосибирской области ВКонтакте.

Грицай взят под стражу на два месяца.

Чиновникам Новосибирска вынесли взыскания из-за самостроя

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска проверила, как мэр и главы районов борются с самостроем. Выяснилось, что чиновники постоянно срывают сроки решений городской комиссии по незаконным постройкам.

Из-за несоблюдения сроков выполнения решений городской комиссии по вопросам самовольного строительства районные прокуроры направили представления главам администраций.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

