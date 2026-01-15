Новосибирский ювелирный завод «Атолл» признан банкротом

12 января Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО «Торговый центр «Атолл»» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Инициатором процесса выступила ИП Олейникова Т.В., взыскивающая долг по договору поставки в размере 4,99 млн рублей. Временным управляющим утверждена Ирина Морозова, которая до 10 июня должна представить в суд отчёт, анализ финансового состояния должника, протокол первого собрания кредиторов и предложения о возможности восстановления его платежеспособности.

Банкротству предшествовало решение ФНС в декабре 2025 года о доначислении ювелирной компании 286,1 млн рублей налогов. По результатам проверки за 2019-2022 годы налоговики установили схему уклонения от НДС. ФНС установила, что предприятие закупало золото у физических лиц и перекупщиков на УСН (не платящих НДС), а затем в налоговую отчётность включало цепочку из 16 аффилированных контрагентов для искусственного создания налогового вычета.

В доначисления вошли 143 млн рублей НДС, 142 млн рублей налога на прибыль и 1,2 млн рублей штрафа. Предприятие пыталось обжаловать это решение инспекции, однако, суды признали выводы налоговиков обоснованными.

Согласно Контур.Фокус, ООО ТЦ «Атолл» создано в мае 2010 года в Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней». Учредителями являются Евгений Епимахов, Михаил Новиков и Иван Бойкин (им принадлежит по 33,3%). Директор — Константин Саломеин. По итогам 2024 года, выручка компании составляла 499,7 млн рублей (в 2023 года — 572,2 млн рублей), чистая прибыль — 8,7 млн рублей (в 2023 году — 10,7 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что налоговая банкротит новосибирскую сеть кафе-кондитерских «Кузина».