Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

В большинстве российских регионов в прошлом году подешевела долгосрочная аренда домов. Например, в Новосибирской области ставки упали на 45,5%. Для сравнения, в Алтайском крае — на 13,7%, в Иркутской области — на 18,2%, в Республике Алтай — на 29,7%, в Красноярском крае — на 37.6%, в Омской области — на 40,8%, в Бурятии — на 42,1%, в Кемерово — на 59,5%. Арендодатели предпочитают квартиры, и все больше домов пустует, констатируют специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Последний раз такой тренд, по данным сервиса, наблюдался в 2022 году.

— Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома — а съемщики очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»

По его словам, за 2025 год количество выставленных на рынок аренды объектов увеличилось на 90%.

Управляющий партнер направления B2B компании «Бусы» Григорий Якобсон отмечает, что снижение ставок аренды обусловлено рядом причин.

Во-первых, наблюдается отток арендаторов домов эконом-класса, когда в найм предлагалась половина дома, комната и т.д. Чаще всего их снимали трудовые мигранты, работавшие неподалеку, а сейчас их количество в регионе сокращается.

— В целом на рынке региона количество нового современного жилья увеличилось на 15-20%, а дешевого, где дома на двух хозяев и более — кратно. В результате стоимость аренды размылась за счет появления на рынке большого количества дешевого жилья, которое тянет вниз среднюю цену, — рассуждает Якобсон.

Во-вторых, на арендный рынок влияет экономическая ситуация.

— Ранее потенциальные покупатели домов снимали загородные коттеджи на лето, или на какое-то определенное время, чтобы оценить локацию и понять подходит им это место или нет. Сейчас удобные программы для покупки домов формата ИЖС отсутствуют. Спрос от этой категории арендаторов также сократился, — комментирует эксперт.

В-третьих, на рынке вырос объем предложения. Застройщики, возводившие ИЖС, не могут продать дома и выводят их на рынок аренды, что сбивает цены.

На дорогом сегменте цены аренды упали максимум на 10-12%. Собеседник редакции считает, что это нормальная история, когда собственник делает переоценку при сокращении спроса.

— Любой дом, которые сдается в долгосрочную аренду, либо как доходный бизнес с точками притяжения (бассейн, баня и т.д.), требует содержания. За объект площадью 300 кв метров только за газ в месяц нужно платить 10 тысяч рублей. И тут опять можно увидеть влияние экономического фактора. Люди не хотят, чтобы объекты простаивали, и идут на небольшое снижение для компенсации расходов, — говорит эксперт.

Он напомнил, что в последние два года на рынок аренды активно выходят не только дома, но и квартиры, которые ранее находились в состоянии жесткого пассива. Собственники перестают бездумно платить за такие объекты и хотят, чтобы они хотя бы сами себя окупали. В 2025 году налоговики нашли около семи тысяч новосибирцев, зарабатывающих на аренде квартир.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке долгосрочной аренды домов в регионе будет зависеть от экономической ситуации.

— В наш регион нет массового притока населения, он не особо привлекателен для рекреационного туризма. При этом за последние годы мы получили огромный пузырь построенного жилья — квартир и ИЖС. Понятное дело, что он не лопнет, потому что это жильё, и оно никуда не денется. Но такие объекты на какой-то период просто переходят в формат малодоходных инвестиционных инструментов. Не исключаю, что это может привести к определенному снижению цены аренды квартир и ИЖС еще и в 2026 году, — резюмирует Григорий Якобсон.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области идет масштабная работа по переводу всего индивидуального жилищного строительства на эскроу-счета. Она ведется в преддверии запуска проектов комплексного развития территорий для ИЖС.