Общественники потребовали закрыть бар в центре Новосибирска

Общественная организация «Союз отцов» Новосибирской области обратилась в прокуратуру региона и настаивает на проверке заведения общепита «Небар» (Nebar). Оно расположено в центральной части города.

Лидер регионального «Союза отцов» Сергей Майоров пояснил, что к нему обращаются люди, живущие по соседству. Они просят о праве на тишину ночью и на безопасность в собственном дворе.

— Жильцы жалуются на то, что не могут отдыхать из-за ночного шума, на поведение посетителей под окнами и присутствие сомнительных компаний, из-за которых гражданам страшно возвращаться домой в вечернее время, — цитирует Майорова OM1 НОВОСИБИРСК.

Общественники требуют закрыть бар.

Напомним, начале 2024 года в «Небаре» проходила проверка прокуратуры по обращению депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Аверкина. На руководство завели дело по 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

В ноябре 2025 года злоумышленники открыли стрельбу по толпе в ночном клубе «Небар» на улице Ядринцевской, три человека получили тяжелые ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Один из участников стрельбы был арестован в январе 2026 и отправлен в СИЗО.

