Прокуратура требует вернуть имущество санатория по делу новосибирского экс-депутата

  • 17/09/2025, 19:30
Автор: Оксана Мочалова
правосудие
Общая стоимость объектов составляет более 1 млрд рублей

Прокуратура Новосибирской области провела проверку и выявила, что экс-депутат регионального заксобрания Юрий Зозуля и бизнесмен Александр Сорокин вывели из владения санатория «Сосновка» 63 объекта, общая стоимость которых превышает один миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что прокуратура признала сделки недействительными, так как они были совершены с целью сокрытия имущества при действующем судебном запрете в рамках расследуемого уголовного дела.

Напомним, в 2024 году бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля приговорен к 9 годам строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении полномочиями. В Заксобрании он занимал должность зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. В 2019 году Зозуля досрочно сложил полномочия депутата регионального парламента так как был назначен на должность гендиректора холдинга по производству спецхимии — АО «Спецхимия» (входит в корпорацию «Ростех»). До назначения он руководил представительством «Ростеха» в Новосибирской области. В сентябре 2022 года бывший парламентарий был задержан в Москве по обвинению в преступном сговоре и получении откатов.

Бизнесмен Сорокин отбывает наказание за хищение свыше 900 млн рублей при поставках товаров для Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

Ранее редакция сообщала, что более 920 млн рублей вернула бизнесменам прокуратура Новосибирской области. 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

302

Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : прокуратура проверка имущество


0
0

