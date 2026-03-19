Фудхоллы и фудкорты помогают выживать новосибирским ресторанам

Автор: Юлия Данилова

Эксперты не исключают, что этот формат будет смещаться в спальные районы города

Темпы развития замедляются

На начало 2026 года в регионах России работали 53 фудхолла общей площадью 125 тысяч кв. м. Они есть в 31 регионе страны во всех федеральных округах.

За год были открыты лишь семь новых объектов, что почти вдвое меньше, чем в 2024 году (13 новых объектов). В регионах СФО к новичкам относится «Артель» в ТЦ «Квант» в Красноярске. По мнению аналитиков NF GROUP, это свидетельствует о замедлении темпов развития регионального рынка.

При этом шесть фудхоллов в 2025 году закрылись. Среди них два расположены в регионах Сибири: «Рестохолл» в Новосибирске и «Гараж» в Омске.

— По данным NF GROUP, на начало 2026 года в СФО работают семь фудхоллов, из них два в Новосибирске: «Фуд-холл 6/1» (в ТЦ KLP («Калейдоскоп») и «Гастрокорт» на Центральном рынке), два в Красноярске (один из них открылся в 2025 году), по одному объекту в Омске, Томске и Иркутске. Бум открытий пришелся на 2024 год, когда начали работу сразу четыре объекта, — пояснили в компании в ответ на запрос Infopro54.

Точка притяжения

Руководитель АНО «Гастроинкубатор», руководитель комитета по гостеприимству НОО «ОПОРА РОССИИ» Галина Ильина считает, что в Новосибирске больше фудхоллов, чем перечислили московские эксперты. По ее словам, они работают во всех крупных торговых центрах города и чувствуют себя вполне нормально.

— «Рестохолл» изначально был мертворожденным проектом. Сразу было понятно, что он проработает недолго. Что касается «Гастрокорта» на Центральном рынке, то рынок изначально был центром притяжения довольно большой части города, так как многие новосибирцы долгие годы закупались там продуктами. Новый собственник добавил к рынку гастроконцепцию, которая сегодня фактически задавила сам рынок. Но привычка ездить туда у людей осталась. Кроме того, вокруг рынка много офисов ― и «Гастрокорт» более удобен в плане места для обеда или ужина, чем четвертый этаж ТЦ, — рассуждает Галина Ильина.

По ее словам, менее удачной оказалась концепция «Калейдоскопа». С чем это связано, она оценить затруднилась. Эксперт уверена, что в целом формат фудхолла, фудкорта, гастрокорта сегодня интересен ресторанному бизнесу, так как дает возможность выбора большого количества вариантов самой разной кухни в одном месте.

— Для торговых центров это возможность задержать покупателей, что сейчас крайне актуально. ТЦ сегодня планируют концепцию своих гастрономических площадок, чтобы привлечь посетителей. В ТЦ, где много ресторанов, за счет взаимного притяжения корнеры увеличивают количество клиентов. Если ресторан стоит в отдельной локации, то нужно еще постараться, чтобы люди пришли именно к тебе, — рассуждает Галина Ильина.

Разница есть

В NF GROUP отметили, что разделяют форматы фудхоллов и фудкортов.

По версии аналитиков компании, фудхолл — это гастрономическая площадка с набором уникальных ресторанных концепций общественного питания и зачастую с ивент-зоной для мероприятий.

— Это место притяжения, куда люди приходят целенаправленно, полноценный формат развлечений с возможностью попробовать новые блюда по стоимости ниже ресторанной, посетить мероприятие, пообщаться и т. д. Подобные пространства отличаются качеством и разнообразием предложения, хорошим уровнем сервиса и подачи блюд, удобной мебелью и общей зоной рассадки, — пояснили в компании.

Фудкорт имеет набор сетевого фастфуда. Такие пространства предназначены для посетителей, которые хотят перекусить и отдохнуть во время шопинга. По большей части основная цель фудкортов — продлить пребывание людей в торговом центре.

— Это разные форматы, предназначенные для разных целевых аудиторий, которые могут успешно сосуществовать в рамках одного торгового центра, однако должны располагаться в разных частях объекта или на разных этажах. Фудхоллы ориентированы на людей в возрасте от 25 до 40 лет с доходами выше среднего, в том числе на туристов, сотрудников ближайших бизнес-центров и активную молодежь. Поэтому фудхоллы появляются именно в тех торговых центрах, где есть соответствующая аудитория. Кроме того, уровень сервиса и качество посадки на фудхоллах выше, чем на фудкортах, — подчеркивают эксперты NF GROUP.

Более концептуальные

Информации насчет анонсированных на 2026 год открытий в регионах Сибири у NF GROUP нет. В целом по стране в планах на 2026 год пять открытий.

— Мы наблюдаем снижение количества анонсированных к открытию объектов, при этом они становятся более масштабными, — констатировали аналитики компании.

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF GROUP, отмечает, что, несмотря на снижение количества анонсированных открытий, формат фудхоллов остается привлекательным как для девелоперов, так и для потребителей.

— В силу насыщения рынка новые проекты становятся более крупными и концептуальными и предлагают клиентам вариативность по форматам общепита и социально-досуговым функциям. Такие фудхоллы не просто привлекают более высокий трафик, но и выполняют роль новых точек притяжения для города или района, — констатирует Евгения Хакбердиева.

К примеру, в новосибирском проекте Freedom в концепции предусмотрено открытие целой ресторанной улицы.

Курс в спальные районы

Галина Ильина полагает, что концепция фудхоллов и фудкортов постепенно начнет смещаться в спальные районы, где торговые центры являются точками притяжения молодежи.

— Молодые люди, подростки сегодня сидят на гастрономических площадках во всех ТЦ. Молодежь все меньше питается дома. Думаю, что тренд будет сохраняться, хотя сами родители все-таки предпочитают домашний формат питания. Питаться вне дома сегодня ― недешевая история. Особенно при нынешней экономической ситуации и уровне зарплат. Не зря в городе закрываются рестораны, — констатировала Галина Ильина.

Ранее редакция сообщала о том, что в торговых центрах Новосибирска планируют создавать зоны для досуга подростков. 

Фото Inforpo54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : фудхолл Фудкорт торговый центр Рестораны Новосибирска

В Новосибирске открылся XIII Транссибирский Арт–Фестиваль

В Новосибирске открылся XIII Транссибирский Арт–Фестиваль

17 марта в Новосибирске прошло торжественное открытие XIII Транссибирского Арт–Фестиваля (12+). Традиционным местом старта одного из самых масштабных культурных событий страны стал Государственный концертный зал имени А.М. Каца.

Обширная фестивальная программа этого года включает 18 концертов: 14 из них пройдут в Новосибирске, еще четыре — в Бердске, Искитиме, Карасуке и Краснозерском. Публика увидит концерты классической музыки, джаза, фламенко, две мировые премьеры, выдающихся исполнителей современности. Также запланирована насыщенная образовательная программа.

Депутаты Заксобрания одобрили новую мусорную концессию в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели концепцию строительства двух комплексов по переработке отходов (КПО) — «Правобережный» и «Левобережный». Проекты, инициированные компаниями с теми же названиями, позиционируются как решение многолетней проблемы с отходами в регионе. Они позволят закрыть и рекультивировать старые полигоны, включая Гусинобродский и Левобережный, а также выполнить требования президентского указа по сортировке и утилизации ТКО.

Презентация правительства региона, которую представил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, содержала подробные технические характеристики: мощность сортировки до 270 тысяч тонн в год, автоматизированные линии, производство техногрунта из органики и современные системы защиты окружающей среды. Но депутатов интересовала не столько технология, сколько экономика и управленческая модель.

Жители Новосибирска назвали платформы, куда переходят из-за блокировки Telegram

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская область входит в число регионов с самым большим количеством жалоб на сбои в работе Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких дней. Опросы показывают, что у большинства пользователей не работает версия на компьютерах и ноутбуках, на телефонах мессенджер работает с перебоями. Infopro54 выяснил, какие решения сейчас принимают пользователи.

Блокировки нескольких иностранных соцсетей и мессенджеров, произошедшие в последние несколько лет, привели к росту популярности Telegram. Он использовался как платформа для личной и рабочей переписки, как платформа для публичных каналов и инструмент для заработка. Когда в феврале началось замедление Telegram, пользователи стали искать альтернативу.

Новосибирские учёные создают аппарат для доставки донорских сердец по России

Автор: Артем Рязанов

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина определили оптимальные параметры для длительного хранения донорского сердца. Результаты экспериментов лягут в основу первого российского транспортировочного аппарата, способного доставлять органы в любой регион страны. Разработка устройства начнется в 2027 году и займет около двух лет, сообщил руководитель проекта, старший научный сотрудник центра Максим Жульков.

Традиционный метод консервации сердца предполагает его охлаждение и остановку, что ограничивает время доставки четырьмя часами. Ранее новосибирские ученые разработали технологию аутоперфузии, позволяющую сохранять орган функционирующим дольше. Новая методика, основанная на контроле ключевых физиологических параметров, увеличивает это окно до десяти часов.

В Новосибирске закрывается ресторан Дениса Иванова «Т.Б.К. Лонж»

Автор: Мария Гарифуллина

Известный ресторатор Денис Иванов в марте текущего года закроет один из своих новосибирских ресторанов — «Т.Б.К. Лонж». Это заведение было открыто в 2007 году.

О том, что ресторан дорабатывает последние недели, сообщила его директор Людмила Беспалова. Для постоянных клиентов это стало достаточно неожиданной новостью. «Т.Б.К. Лонж» является одним из старейших гастрономических проектов Дениса Иванова. Он относится к ресторанам премиум-класса. Заведение располагается в Академгородке, в Выставочном центре СО РАН. В качестве причин, которые привели к закрытию ресторана, называются общая экономическая ситуация и проблемы, с которыми столкнулся ресторанный бизнес. Сейчас компания принимает решения по команде проекта и судьбе помещения.

Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Больше 1,2 млрд рублей заняли до зарплаты в Сбере жители регионов Сибири в первые два месяца 2026 года. За год популярность этого сервиса выросла почти на 40%.

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн – идти в банк и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — при начислении зарплаты. Банк напомнит о списании за два дня.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

