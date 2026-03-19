Фудхоллы и фудкорты помогают выживать новосибирским ресторанам

Темпы развития замедляются

На начало 2026 года в регионах России работали 53 фудхолла общей площадью 125 тысяч кв. м. Они есть в 31 регионе страны во всех федеральных округах.

За год были открыты лишь семь новых объектов, что почти вдвое меньше, чем в 2024 году (13 новых объектов). В регионах СФО к новичкам относится «Артель» в ТЦ «Квант» в Красноярске. По мнению аналитиков NF GROUP, это свидетельствует о замедлении темпов развития регионального рынка.

При этом шесть фудхоллов в 2025 году закрылись. Среди них два расположены в регионах Сибири: «Рестохолл» в Новосибирске и «Гараж» в Омске.

— По данным NF GROUP, на начало 2026 года в СФО работают семь фудхоллов, из них два в Новосибирске: «Фуд-холл 6/1» (в ТЦ KLP («Калейдоскоп») и «Гастрокорт» на Центральном рынке), два в Красноярске (один из них открылся в 2025 году), по одному объекту в Омске, Томске и Иркутске. Бум открытий пришелся на 2024 год, когда начали работу сразу четыре объекта, — пояснили в компании в ответ на запрос Infopro54.

Точка притяжения

Руководитель АНО «Гастроинкубатор», руководитель комитета по гостеприимству НОО «ОПОРА РОССИИ» Галина Ильина считает, что в Новосибирске больше фудхоллов, чем перечислили московские эксперты. По ее словам, они работают во всех крупных торговых центрах города и чувствуют себя вполне нормально.

— «Рестохолл» изначально был мертворожденным проектом. Сразу было понятно, что он проработает недолго. Что касается «Гастрокорта» на Центральном рынке, то рынок изначально был центром притяжения довольно большой части города, так как многие новосибирцы долгие годы закупались там продуктами. Новый собственник добавил к рынку гастроконцепцию, которая сегодня фактически задавила сам рынок. Но привычка ездить туда у людей осталась. Кроме того, вокруг рынка много офисов ― и «Гастрокорт» более удобен в плане места для обеда или ужина, чем четвертый этаж ТЦ, — рассуждает Галина Ильина.

По ее словам, менее удачной оказалась концепция «Калейдоскопа». С чем это связано, она оценить затруднилась. Эксперт уверена, что в целом формат фудхолла, фудкорта, гастрокорта сегодня интересен ресторанному бизнесу, так как дает возможность выбора большого количества вариантов самой разной кухни в одном месте.

— Для торговых центров это возможность задержать покупателей, что сейчас крайне актуально. ТЦ сегодня планируют концепцию своих гастрономических площадок, чтобы привлечь посетителей. В ТЦ, где много ресторанов, за счет взаимного притяжения корнеры увеличивают количество клиентов. Если ресторан стоит в отдельной локации, то нужно еще постараться, чтобы люди пришли именно к тебе, — рассуждает Галина Ильина.

Разница есть

В NF GROUP отметили, что разделяют форматы фудхоллов и фудкортов.

По версии аналитиков компании, фудхолл — это гастрономическая площадка с набором уникальных ресторанных концепций общественного питания и зачастую с ивент-зоной для мероприятий.

— Это место притяжения, куда люди приходят целенаправленно, полноценный формат развлечений с возможностью попробовать новые блюда по стоимости ниже ресторанной, посетить мероприятие, пообщаться и т. д. Подобные пространства отличаются качеством и разнообразием предложения, хорошим уровнем сервиса и подачи блюд, удобной мебелью и общей зоной рассадки, — пояснили в компании.

Фудкорт имеет набор сетевого фастфуда. Такие пространства предназначены для посетителей, которые хотят перекусить и отдохнуть во время шопинга. По большей части основная цель фудкортов — продлить пребывание людей в торговом центре.

— Это разные форматы, предназначенные для разных целевых аудиторий, которые могут успешно сосуществовать в рамках одного торгового центра, однако должны располагаться в разных частях объекта или на разных этажах. Фудхоллы ориентированы на людей в возрасте от 25 до 40 лет с доходами выше среднего, в том числе на туристов, сотрудников ближайших бизнес-центров и активную молодежь. Поэтому фудхоллы появляются именно в тех торговых центрах, где есть соответствующая аудитория. Кроме того, уровень сервиса и качество посадки на фудхоллах выше, чем на фудкортах, — подчеркивают эксперты NF GROUP.

Более концептуальные

Информации насчет анонсированных на 2026 год открытий в регионах Сибири у NF GROUP нет. В целом по стране в планах на 2026 год пять открытий.

— Мы наблюдаем снижение количества анонсированных к открытию объектов, при этом они становятся более масштабными, — констатировали аналитики компании.

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF GROUP, отмечает, что, несмотря на снижение количества анонсированных открытий, формат фудхоллов остается привлекательным как для девелоперов, так и для потребителей.

— В силу насыщения рынка новые проекты становятся более крупными и концептуальными и предлагают клиентам вариативность по форматам общепита и социально-досуговым функциям. Такие фудхоллы не просто привлекают более высокий трафик, но и выполняют роль новых точек притяжения для города или района, — констатирует Евгения Хакбердиева.

К примеру, в новосибирском проекте Freedom в концепции предусмотрено открытие целой ресторанной улицы.

Курс в спальные районы

Галина Ильина полагает, что концепция фудхоллов и фудкортов постепенно начнет смещаться в спальные районы, где торговые центры являются точками притяжения молодежи.

— Молодые люди, подростки сегодня сидят на гастрономических площадках во всех ТЦ. Молодежь все меньше питается дома. Думаю, что тренд будет сохраняться, хотя сами родители все-таки предпочитают домашний формат питания. Питаться вне дома сегодня ― недешевая история. Особенно при нынешней экономической ситуации и уровне зарплат. Не зря в городе закрываются рестораны, — констатировала Галина Ильина.

Ранее редакция сообщала о том, что в торговых центрах Новосибирска планируют создавать зоны для досуга подростков.