Таяние снега спровоцировало подтопление на трассе в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Специалисты ТУАД не исключают новые случаи размыва обочин

В Новосибирской области зафиксирован первый в этом сезоне перелив воды через автомобильную дорогу — на региональной трассе Н-1211 (объездная рабочего поселка Коченево). Уровень воды составил от 20 до 30 сантиметров.

— На участке организовано круглосуточное дежурство, установлены предупреждающие знаки и вешки. Проезд для транспорта пока сохраняется, — сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ГКУ НСО ТУАД).

В период с 27 по 31 марта синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +14 °С, что спровоцирует интенсивное таяние снега. Специалисты ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки, расчистку водопропускных труб и земляного полотна для обеспечения беспрепятственного стока талых вод. Всего в ведении областного управления находится 7238 водопропускных сооружений.

Водителей предупреждают о высоком риске возникновения временных размывов обочин и скопления воды на проезжей части.

Ранее редакция сообщала, что на малых реках Новосибирской области ожидается подъем воды до 1,6 метра. В зону подтопления в Новосибирске попадают восемь садовых обществ.

Фото предоставлено ТУАД, автор- пресс-служба

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Стрит-ритейл в домах: сибиряки выбирают удобство и экономию времени

Согласно исследованию Авито Недвижимости*, более половины жителей Сибирского федерального округа (51%) и 58% новосибирцев активно пользуются коммерческими помещениями, расположенными непосредственно в их домах. Примечательно, что 25% жителей округа регулярно посещают магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты стрит-ритейла, находящиеся на первых этажах зданий, как минимум несколько раз в неделю.

Респонденты опроса отмечают, что ключевым преимуществом наличия такой инфраструктуры в шаговой доступности является экономия времени на передвижение (56%). Среди других преимуществ жители СФО выделяют оперативную доставку товаров непосредственно до квартиры (23%), наличие эксклюзивных предложений для жильцов (17%) и возможность построить доверительные отношения с персоналом заведений (16%).

Новосибирская область в топе регионов с самыми низкими ценами на бензин

Автор: Артем Рязанов

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» обнародовало рейтинги регионов России по стоимости автомобильного топлива, опираясь на официальную статистическую информацию.

В феврале 2026 года стоимость автомобильного бензина по стране в целом, по сравнению с январём, увеличилась на 0,6%, а по сравнению с февралём предыдущего года — на 14,1%.

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Автор: Юлия Данилова

В числе проблемных территорий с точки зрения автоподстав и страхового мошенничества руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов назвал регионы Северного Кавказа, Приморский и Хабаровский края, Республика Марий Эл и Архангельская область.

— Логика повышенного тарифа связана не только с убыточностью ОСАГО, но и с попыткой побудить региональные власти и силовые структуры активнее реагировать на проблему страхового мошенничества, — цитирует эксперта проект «Страхование: Общественная экспертиза».

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске к выходным ожидается потепление: температура поднимется выше нуля, и дождь прекратится.

Согласно информации от Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске в субботу, 28 марта, температура воздуха немного понизится. Ночью она будет колебаться в пределах от −1 до −3 градусов. Днём ожидается повышение температуры до +3…+5 градусов, без осадков. В целом по области ночные температуры опустятся до 0…−5 градусов, а днём сохранятся в диапазоне +3…+8 градусов.

«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске участились случаи отказа банков в приеме у частных лиц долларовых банкнот из-за ужесточения требований к виду и состоянию иностранной валюты. Об этом сообщают жители города, которые периодически выезжают за границу и в связи с этим совершают валютные операции. Infopro54 сделал фотографии нескольких банкнот, не прошедших установленный фильтр. На них видно, что поводом для отказа в обмене валюты может стать даже едва заметное маленькое пятно.

Свою историю с обменом долларов редакции Infopro54 рассказала жительница Новосибирска, которая 23 марта обратилась в банк «Левобережный». Она пояснила, что ранее не раз совершала валютные операции, в том числе и в этом банке, но впервые столкнулась с отказом в приеме банкнот.

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

26 марта в Магнитогорске прошёл второй матч плей-офф Кубка Гагарина 2026 года между командами «Сибирь» и «Металлург».

Хозяева продемонстрировали уверенную игру, не оставив «Сибири» ни единого шанса на успех. Они забросили по одной шайбе в первом периоде, две — во втором и ещё две — в третьем. Итоговый счёт матча — 5:1 в пользу хозяев.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

