Таяние снега спровоцировало подтопление на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован первый в этом сезоне перелив воды через автомобильную дорогу — на региональной трассе Н-1211 (объездная рабочего поселка Коченево). Уровень воды составил от 20 до 30 сантиметров.

— На участке организовано круглосуточное дежурство, установлены предупреждающие знаки и вешки. Проезд для транспорта пока сохраняется, — сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ГКУ НСО ТУАД).

В период с 27 по 31 марта синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +14 °С, что спровоцирует интенсивное таяние снега. Специалисты ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки, расчистку водопропускных труб и земляного полотна для обеспечения беспрепятственного стока талых вод. Всего в ведении областного управления находится 7238 водопропускных сооружений.

Водителей предупреждают о высоком риске возникновения временных размывов обочин и скопления воды на проезжей части.

Ранее редакция сообщала, что на малых реках Новосибирской области ожидается подъем воды до 1,6 метра. В зону подтопления в Новосибирске попадают восемь садовых обществ.