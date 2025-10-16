Авиакомпании отказываются комментировать массовый овербукинг в Новосибирске

Авиакомпании нередко продают билетов больше, чем мест в самолёте, чтобы снизить убытки от неявки пассажиров. Судя по сообщениям Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Новосибирске овербукинг часто ассоциируется с авиакомпанией «Сибирь» (S7). Например, в сентябре 2025 года 15 пассажиров не смогли вылететь из Новосибирска в Южно-Сахалинск. По таким случаям прокуратура штрафует авиаперевозчиков на 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Минтранс РФ овербукинг как серьезную проблему не воспринимает, и запрещать его не планирует. Авиакомпании тоже воспринимают перепродажу билетов, как часть бизнес-модели и особо эту тему не комментируют. К примеру, журналист Горсайта обратился с запросами в четыре авиакомпании: S7, «Аэрофлот», «Победу» и «Уральские авиалинии» по поводу овербукинга.

Из четырёх ответила только одна – «Уральские авиалинии». Представители авиаперевозчика написали, что воздержатся от комментариев.

S7, «Аэрофлот» и «Победа» нарушили сроки, установленные в законе о СМИ и не ответили на запрос журналиста, даже после второго напоминания.

Стоит отметить, что сами пассажиры относятся к овербукингу по-разному. Те, кто в результате на самолет не попадают, чаще всего сразу обращаются с исками к авиакомпании, тем более, что у юристов методика их подачи и представления в судах уже отработана. Но есть и другие ситуации. В частности, корреспондент Infopro54 недавно стал свидетелем овербукинга, когда пассажирке, летевшей из Москвы в Новосибирске, не хватило места. Это выяснилось уже когда закончилась посадка. Бортпроводник предложил женщине, купившей билет эконом-класса, и в растерянности стоявшей с сумкой в проходе между креслами самолета, занять место в бизнес-классе. Вряд ли она оказалась недовольна такой рокировкой…

