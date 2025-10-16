Рекламодателям

Авиакомпании отказываются комментировать массовый овербукинг в Новосибирске

  • 16/10/2025, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Авиакомпании отказываются прокомментировать массовый овербукинг в Новосибирске
За перепродажу билетов перевозчики обязаны заплатить штраф в 30 тысяч рублей

Авиакомпании нередко продают билетов больше, чем мест в самолёте, чтобы снизить убытки от неявки пассажиров. Судя по сообщениям Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Новосибирске овербукинг часто ассоциируется с авиакомпанией «Сибирь» (S7). Например, в сентябре 2025 года 15 пассажиров не смогли вылететь из Новосибирска в Южно-Сахалинск. По таким случаям прокуратура штрафует авиаперевозчиков на 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Минтранс РФ овербукинг как серьезную проблему не воспринимает, и запрещать его не планирует. Авиакомпании тоже воспринимают перепродажу билетов, как часть бизнес-модели и особо эту тему не комментируют. К примеру, журналист Горсайта обратился с запросами в четыре авиакомпании: S7, «Аэрофлот», «Победу» и «Уральские авиалинии» по поводу овербукинга.

Из четырёх ответила только одна – «Уральские авиалинии». Представители авиаперевозчика написали, что воздержатся от комментариев.

S7, «Аэрофлот» и «Победа» нарушили сроки, установленные в законе о СМИ и не ответили на запрос журналиста, даже после второго напоминания.

Стоит отметить, что сами пассажиры относятся к овербукингу по-разному. Те, кто в результате на самолет не попадают, чаще всего сразу обращаются с исками к авиакомпании, тем более, что у юристов методика их подачи и представления в судах уже отработана. Но есть и другие ситуации. В частности, корреспондент Infopro54 недавно стал свидетелем овербукинга, когда пассажирке, летевшей из Москвы в Новосибирске, не хватило места. Это выяснилось уже когда закончилась посадка. Бортпроводник предложил женщине, купившей билет эконом-класса, и  в растерянности стоявшей с сумкой в проходе между креслами самолета, занять место в бизнес-классе. Вряд ли она оказалась недовольна такой рокировкой…

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск возобновляет авиасообщение с Гоа.

Источник фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова

1 337

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : самолет перелет овербукинг


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская

Юлия Золотовская: Упрощенки, которую мы так любили, в прежнем виде уже не будет

Следующей стратегической целью налоговиков будет НДФЛ
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Суд решил передать России патенты на углеродные нанотрубки OCSiAl
16/10/25 15:00
Бизнес Власть
Наценки на продовольственные товары проверит ФАС в Новосибирске
16/10/25 14:00
Бизнес Власть
Авиакомпании отказываются комментировать массовый овербукинг в Новосибирске
16/10/25 13:30
Бизнес Общество
Новосибирскую область посетили более 35 тысяч иностранных туристов
16/10/25 13:00
Бизнес Власть Общество Туризм
«Идеальный шторм»: Новосибирский «Нафтотранс плюс» хочет рассчитаться с долгами за счет перевозок
16/10/25 12:30
Бизнес Финансы
Медианная зарплата на удалёнке выросла до 76 тысяч рублей в Новосибирске
16/10/25 12:00
Бизнес Общество
Клуб директоров: «Личная эффективность руководителя: как не сойти с ума?»
16/10/25 11:44
Бизнес
Бизнес в Новосибирске получил сигнал о пересмотре практики экологических споров
16/10/25 11:30
Бизнес ПроБизнес Экология
«Ушедшее под воду продолжает всех волновать»: в Новосибирске рассказали, что люди ищут на месте затопленного старого Бердска
16/10/25 11:00
История Общество
Мэр Новосибирска получил представление от прокуратуры за отопление
16/10/25 10:00
Власть Город Общество
Владельцам собак предложили самим организовывать площадки для выгула в Новосибирске
16/10/25 9:00
Власть Общество
На торги под застройку выставлены пять участков в «СмартСити» Новосибирска
15/10/25 19:00
Бизнес Власть Недвижимость
В Новосибирске предложили увеличить налог от продажи недвижимости
15/10/25 18:30
Власть Недвижимость
Андрей Травников поручил усилить подготовку кадров редких профессий в регионе
15/10/25 17:50
Власть
Вопрос о выселении новосибирского академика Асеева рассмотрят в Москве
15/10/25 17:42
Власть Недвижимость Право&Порядок
Мэр Новосибирска сдержал обещание: на Димитровском мосту все шесть полос открыты для движения
15/10/25 17:20
Власть
Готовность к зиме: дорожники Новосибирской области проверили запасы реагентов и технику
15/10/25 17:10
Власть
Стоимость билетов из Новосибирска в Китай за месяц безвиза выросла в два раза
15/10/25 17:00
Туризм
ПВС и умерщвление: в Новосибирске разработан новый закон о борьбе с бездомными животными
15/10/25 16:30
Власть Общество
На рынке Новосибирска жесткий дефицит производственных помещений
15/10/25 16:00
Бизнес Недвижимость Промышленность
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять