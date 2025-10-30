Рекламодателям

Новые причалы планируют построить на реке Обь в Новосибирске

  • 30/10/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Несколько новых причалов планируют построить в Новосибирске
На данный момоент в городе 15 подобных остановок

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и Ассоциация судовладельцев Западной Сибири подвели итоги речной навигации 2025 года.

— Планируем развивать сеть причальной инфраструктуры. Это позволит увеличить интерес жителей к водному транспорту и повысить транспортную доступность отдельных территорий, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин.

Сейчас выбираются места и проектируются посадочные площадки в перспективных локациях: рядом с ЛДС «Арена», аквапарком и в районе Бугринской рощи. Глава региона Андрей Травников отметил важность этих маршрутов еще на старте навигации 2025 года.

На данный момент на реке Обь в районе Новосибирска работает 15 причальных пунктов.

Представители «Речфлота» ранее отмечали, что для создания современной причальной сети нужны сотни миллионов рублей, а также согласования по земельным участкам, которые находится в водоохранной зоне.

За навигацию 2025 года речные теплоходы перевезли 400 882 пассажира, а сама навигация длилась около 180 дней — стабильный показатель. Судоходные компании, входящие в Ассоциацию, перевезли более 1,2 миллиона тонн грузов. Для сравнения, в 2024 году водные перевозки обслужили более 454 тысяч пассажиров, из них 21 тысячу — по социальным маршрутам.

В этом году заметно вырос интерес к речным прогулкам и путешествиям. Например, маршруты «Речфлота» перевезли 274 тысячи пассажиров, что стало рекордом. Особенно увеличилось количество людей, пользующихся теплоходной линией «Речной вокзал – Северо-Чемской – Тихие Зори». Это связано с общим ростом туризма в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что к теме речных перевозок в Новосибирске предлагают привлечь инвесторов из Китая.

Источник фото:  пресс-служба правительства Новосибирской области

1 770

Рубрики : Общество Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм причал Навигация


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Полезно, но невкусно»: качество школьного питания в Новосибирской области проверяют в лабораториях
30/10/25 15:30
Власть Образование Общество
Новосибирские военнослужащие получают награды за успехи в спецоперации
30/10/25 15:15
Власть
Дочка Ростеха из Новосибирска подала иск на банкротство МУП «Энергия»
30/10/25 15:02
Бизнес Власть
Сибирское предпринимательство: конгресс в Новосибирске определил пути развития
30/10/25 14:15
Бизнес
Новосибирцам рассказали, как формируется пенсия у зумеров
30/10/25 14:00
Общество
Два депутата регионального парламента Новосибирской области сдали мандаты
30/10/25 13:42
Власть Отставки и назначения Политика
«До сих пор неизвестно, где хоронили расстрелянных»: в Новосибирске состоялся митинг в память о жертвах политических репрессий
30/10/25 13:08
Общество
«Место притяжения – Сибирь»: в Новосибирской области пройдет уникальный фестиваль
30/10/25 12:35
Власть
«Самый простой способ — убийство»: новосибирские депутаты приняли закон об эвтаназии животных в первом чтении
30/10/25 12:30
Власть Общество
Новые причалы планируют построить на реке Обь в Новосибирске
30/10/25 12:00
Бизнес Власть Общество Транспорт
Новосибирские молодожёны получили улучшенный интернет
30/10/25 11:50
Технологии
В Новосибирской области усилят контроль за бездомными животными по закону
30/10/25 11:23
Власть
«Конкуренты гаражей»: в Новосибирске растет спрос на индивидуальные склады и контейнеры
30/10/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
«Уралсиб» помогает спортивным и культурным проектам Сибири
30/10/25 10:00
Бизнес Общество
Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе повысилась в Новосибирске
30/10/25 9:00
Общество
Новосибирский театр показал пьесу о сити-одиночестве досетевой эры
29/10/25 19:00
Город Культура Общество
Единство в традициях: губернатор встретился с лидерами религий Новосибирской области
29/10/25 18:25
Власть
Новосибирцы стали больше тратить в ресторанах и барах
29/10/25 18:00
Бизнес
Новосибирская область: комплексная поддержка участников СВО и их семей выходит на новый уровень
29/10/25 17:45
Власть
Юристы Новосибирска дали совет, как безопасно покупать квартиры у пенсионеров
29/10/25 17:30
Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять