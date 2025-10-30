Новые причалы планируют построить на реке Обь в Новосибирске

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и Ассоциация судовладельцев Западной Сибири подвели итоги речной навигации 2025 года.

— Планируем развивать сеть причальной инфраструктуры. Это позволит увеличить интерес жителей к водному транспорту и повысить транспортную доступность отдельных территорий, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин.

Сейчас выбираются места и проектируются посадочные площадки в перспективных локациях: рядом с ЛДС «Арена», аквапарком и в районе Бугринской рощи. Глава региона Андрей Травников отметил важность этих маршрутов еще на старте навигации 2025 года.

На данный момент на реке Обь в районе Новосибирска работает 15 причальных пунктов.

Представители «Речфлота» ранее отмечали, что для создания современной причальной сети нужны сотни миллионов рублей, а также согласования по земельным участкам, которые находится в водоохранной зоне.

За навигацию 2025 года речные теплоходы перевезли 400 882 пассажира, а сама навигация длилась около 180 дней — стабильный показатель. Судоходные компании, входящие в Ассоциацию, перевезли более 1,2 миллиона тонн грузов. Для сравнения, в 2024 году водные перевозки обслужили более 454 тысяч пассажиров, из них 21 тысячу — по социальным маршрутам.

В этом году заметно вырос интерес к речным прогулкам и путешествиям. Например, маршруты «Речфлота» перевезли 274 тысячи пассажиров, что стало рекордом. Особенно увеличилось количество людей, пользующихся теплоходной линией «Речной вокзал – Северо-Чемской – Тихие Зори». Это связано с общим ростом туризма в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что к теме речных перевозок в Новосибирске предлагают привлечь инвесторов из Китая.