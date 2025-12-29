Поиск здесь...
Объем госзакупок в Новосибирской области превысил 200 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

По итогам 2025 года рост составит 5-10%

В 2025 году в Новосибирской области в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ проведено около 110 тысяч тендеров, сумма уже заключенных договоров составила 201 млрд рублей (на 24 декабря 2025 года). По итогам года цифра может достичь 210-215 млрд рублей. В прошлом году заказчики провели 115 тысяч процедур и заключили договоры на 204 млрд рублей. Об этом сообщают эксперты электронной площадки РТС-тендер (входит в российскую платформу b2b и b2g торговли B2B-РТС), которые изучили открытые данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)

44-ФЗ: сумма контрактов приближается к 160 млрд рублей

По предварительным данным, в рамках 44-ФЗ в 2025 году в Новосибирской области проведено более 92 тысяч процедур, по итогам которых заключено 80 тысяч контрактов на общую сумму 154 млрд рублей. По итогам года объем закупок может достичь 160 млрд рублей. При этом уже сэкономлено при заключении контрактов почти 12 млрд рублей. В 2024 году было заключено 89 тысяч контрактов на 157 млрд рублей, размер экономии составил около 10,7 млрд рублей.

Ключевые направления закупок в регионе: строительство, обрабатывающая промышленность, финансовые и страховые услуги.

  • В сфере строительных работ подписано 4 тысяч контрактов почти на 52 млрд рублей.
  • Заказчики заключили 46 тысяч контрактов на поставку продукции обрабатывающих производств — на сумму свыше 48 млрд рублей.
  • Большая часть закупок пришлась на сферу здравоохранения: лекарственные средства и материалы (19,3 млрд), медицинские инструменты и оборудование (8,6 млрд), диагностическое, терапевтическое и др. медицинское оборудование (3,3 млрд).
  • Почти 14 млрд рублей составили закупки финансовых и страховых услуг.

Всего в регионе закупки проводили более 3 тысяч организаций. Основными из них являются отраслевые организации и учреждения, в числе которых: Территориальное управление автомобильных дорог, «Новосибоблфарм», «Сибуправтодор», Департамент финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска, Национальный медицинский исследовательский центр им. Е.Н. Мешалкина и др.

223-ФЗ: объем закупок может превысить 50 млрд рублей

В рамках 223-ФЗ государственные компании в 2025 году провели почти 17 тысяч процедур и заключили договоры более чем на 47 млрд рублей при экономии 3,3 млрд рублей. По итогам года объем закупок может превысить 50 млрд рублей. Для сравнения в 2024 году проведено 18 тысяч тендеров, договоры заключены на 46,7 млрд рублей.

Основными направлениями закупок госкомпаний являются:

  • строительство (более 20 млрд рублей),
  • продукция обрабатывающих производств, в т.ч. электрическое, электронное и компьютерное оборудование, нефтепродукты, пищевые продукты (11 млрд),
  • профессиональные и инженерно-технические услуги (11 млрд).

Закупки в 2025 году проводили более 500 компаний и организаций. Среди крупнейших по сумме договоров: «Региональные электрические сети», «Электромагистраль», «Горводоканал», «Коммунальщик», организации в рамках проекта «Новая школа» и др.

Рынок госзакупок в Новосибирской области сегодня определяют несколько отраслей, в т.ч. строительство и связанные с ним архитектурные и научно-технические услуги, продукция обрабатывающей промышленности, а также финансовые услуги и электроэнергетика. Активность заказчиков здесь остается на стабильно высоком уровне. С учетом этого можно предположить, что объемы закупок продолжат планомерный рост, в 2026 году он также может составить 5-10%.

Материал предоставлен электронной площадкой РТС-тендер, Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Вице-председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина оценила ключевые изменения потребительского спроса в 2025 году, а также прокомментировала, как ритейл готовится работать с покупателями в 2026-м.

Наблюдаются очень интересные тенденции, с первого взгляда кажущиеся взаимоисключающими, которые требуют осмысления:

