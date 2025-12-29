Поиск здесь...
Создатель Kuzina и New York Pizza Эрик Шогрен умер от сердечного приступа

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Предприниматель скончался накануне католического Рождества в возрасте 59 лет

В канун католического Рождества, 24 декабря 2025 года, в своем родном Миннеаполисе (штат Миннесота, США) на 60-м году жизни скончался предприниматель Эрик Шогрен. Причиной смерти стал сердечный приступ. Информацию подтвердил официальный представитель и давний публицист Шогрена Робб Лир в публикациях ведущих американских изданий 26 декабря. Лир отметил, что «бизнес-сообщество потеряло хорошего парня, который до самого конца оставался пекарем и предпринимателем».

Эрик Шогрен вошел в историю Новосибирска как основатель сетей New York Pizza и Kuzina. Его дебют в сибирской столице состоялся в начале 1990-х годов. После нескольких не слишком успешных бизнес-попыток судьба свела его с местными предпринимателями. Результатом этого союза стало открытие в 1996 году пиццерии New York Pizza, которая стала первым заведением западного фастфуда в Новосибирске и вообще в Сибири в целом. В зените своего успеха сеть заведений общепита Эрика Шогрена, насчитывала свыше 20 закусочных, баров и ресторанов в Новосибирске. Он был одним из ключевых игроков на местном рынке.

Однако партнерство с российскими партнерами продлилось недолго, и его распад привел к тому, что на свет появились две независимые ресторанные группы.

Новый этап в бизнесе предпринимателя начался в 2003 году с основания компании «Кузина». Изначально проект развивался в формате столовых-кулинарий.

В конце 2010-х Шогрен едва не разорился, но смог перезапустить бизнес. Сеть была переформатирована в формат кондитерских-кофеен под брендом Kuzina, предлагавших свежую выпечку, десерты и кофе. Сеть пережила стремительную экспансию, на пике развития в только Новосибирске работало более 50 кондитерских Kuzina.

В этот же период ему удалось завершить многолетнюю тяжбу за права на бренд New York Pizza. Однако впоследствии рост конкуренции на рынке, появление крупных федеральных сетей и изменение потребительских привычек привели к постепенному сокращению его присутствия. По последним данным, в Новосибирске под брендом Kuzina продолжает работу 29 заведений.

С 2019 года компания допустила целую череду технических дефолтов по выпускам облигаций в обращении. В апреле 2025 ООО «Кузина» допустило фактический дефолт по выплате дохода за 23 купонный период по выпуску Кузина-БО-П02 на сумму 863 100 руб.

В начале сентября 2025 года ИФНС России №7 по Омской области подала в арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве ООО «Кузина». Причина — долг в 4 миллиона рублей. Некоторые точки в Новосибирске были опечатаны судебными приставами.

Последние годы жизни Шогрен провел в Миннесоте, где пытался развивать сеть пекарен Wuollet Bakery. Однако в сентябре 2025 года все точки сети были окончательно закрыты из-за финансовых трудностей и долгов. На момент его смерти продолжали работать пекарни Hans’ Bakery в Аноке и A Baker’s Wife в Миннеаполисе.

У Шогрена остались супруга Ольга (соучредитель бизнеса) и дети.

Ранее редакция сообщала, что рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : Эрик Шогрен Кузина бизнес

1 984
0
0
В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

Читать полностью

Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

MWS Cloud, являющаяся частью цифровой экосистемы МТС, изучила тенденции спроса на облачные сервисы в российских регионах. Согласно ее данным, в Новосибирской области наблюдался рост их потребления на 33% за год. Больше всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру.

Наиболее востребованными облачными сервисами среди предприятий Новосибирской области являются виртуальная инфраструктура, облачное резервное копирование и размещение информации в объектном хранилище. Кроме того, популярностью пользуются различные пакеты офисных приложений.

Читать полностью

Частные клиники Новосибирска не отказываются от лицензий на аборты

Автор: Артем Рязанов

В лицензиях на осуществление медицинской деятельности 65 организаций частных форм собственности Новосибирской области указан такой вид работ, как искусственное прерывание беременности. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минздраве региона.

— В 2025 году в министерство здравоохранения Новосибирской области заявлений на исключение из лицензии на осуществление медицинской деятельности видов работ по искусственному прерыванию беременности от организаций частных форм собственности не поступало, — говорится в комментарии Минздрава Новосибирской области, поступившем в редакцию.

Читать полностью

Объем госзакупок в Новосибирской области превысил 200 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирской области в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ проведено около 110 тысяч тендеров, сумма уже заключенных договоров составила 201 млрд рублей (на 24 декабря 2025 года). По итогам года цифра может достичь 210-215 млрд рублей. В прошлом году заказчики провели 115 тысяч процедур и заключили договоры на 204 млрд рублей. Об этом сообщают эксперты электронной площадки РТС-тендер (входит в российскую платформу b2b и b2g торговли B2B-РТС), которые изучили открытые данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)

По предварительным данным, в рамках 44-ФЗ в 2025 году в Новосибирской области проведено более 92 тысяч процедур, по итогам которых заключено 80 тысяч контрактов на общую сумму 154 млрд рублей. По итогам года объем закупок может достичь 160 млрд рублей. При этом уже сэкономлено при заключении контрактов почти 12 млрд рублей. В 2024 году было заключено 89 тысяч контрактов на 157 млрд рублей, размер экономии составил около 10,7 млрд рублей.

Читать полностью

Мария Гаранина: Новосибирцы экономят при покупках в магазинах

Автор: Юлия Данилова

Вице-председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина оценила ключевые изменения потребительского спроса в 2025 году, а также прокомментировала, как ритейл готовится работать с покупателями в 2026-м.

Наблюдаются очень интересные тенденции, с первого взгляда кажущиеся взаимоисключающими, которые требуют осмысления:

Читать полностью

Всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Сбербанк в Новосибирске сегодня одобряет 68% поданных заявок на ипотечные кредиты. В хорошие времена было около 75%, поэтому сегодня ситуация с учетом действующих процентных ставок находится на приемлемом уровне. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) заявил управляющий Новосибирской дирекцией Сбербанка Александр Солоп. По его словам, на Сбербанк приходится 65% ипотечного рынка Новосибирской области.

— Однако уровень конвертации поданных заявок в выданные кредиты составляет только четверть. На начало декабря 12,3 тысяч или 75% заявок не подобрали себе жилье. Этот спрос накапливается и здесь есть с чем работать, — констатировал банкир.

Читать полностью
