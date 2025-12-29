Создатель Kuzina и New York Pizza Эрик Шогрен умер от сердечного приступа

В канун католического Рождества, 24 декабря 2025 года, в своем родном Миннеаполисе (штат Миннесота, США) на 60-м году жизни скончался предприниматель Эрик Шогрен. Причиной смерти стал сердечный приступ. Информацию подтвердил официальный представитель и давний публицист Шогрена Робб Лир в публикациях ведущих американских изданий 26 декабря. Лир отметил, что «бизнес-сообщество потеряло хорошего парня, который до самого конца оставался пекарем и предпринимателем».

Эрик Шогрен вошел в историю Новосибирска как основатель сетей New York Pizza и Kuzina. Его дебют в сибирской столице состоялся в начале 1990-х годов. После нескольких не слишком успешных бизнес-попыток судьба свела его с местными предпринимателями. Результатом этого союза стало открытие в 1996 году пиццерии New York Pizza, которая стала первым заведением западного фастфуда в Новосибирске и вообще в Сибири в целом. В зените своего успеха сеть заведений общепита Эрика Шогрена, насчитывала свыше 20 закусочных, баров и ресторанов в Новосибирске. Он был одним из ключевых игроков на местном рынке.

Однако партнерство с российскими партнерами продлилось недолго, и его распад привел к тому, что на свет появились две независимые ресторанные группы.

Новый этап в бизнесе предпринимателя начался в 2003 году с основания компании «Кузина». Изначально проект развивался в формате столовых-кулинарий.

В конце 2010-х Шогрен едва не разорился, но смог перезапустить бизнес. Сеть была переформатирована в формат кондитерских-кофеен под брендом Kuzina, предлагавших свежую выпечку, десерты и кофе. Сеть пережила стремительную экспансию, на пике развития в только Новосибирске работало более 50 кондитерских Kuzina.

В этот же период ему удалось завершить многолетнюю тяжбу за права на бренд New York Pizza. Однако впоследствии рост конкуренции на рынке, появление крупных федеральных сетей и изменение потребительских привычек привели к постепенному сокращению его присутствия. По последним данным, в Новосибирске под брендом Kuzina продолжает работу 29 заведений.

С 2019 года компания допустила целую череду технических дефолтов по выпускам облигаций в обращении. В апреле 2025 ООО «Кузина» допустило фактический дефолт по выплате дохода за 23 купонный период по выпуску Кузина-БО-П02 на сумму 863 100 руб.

В начале сентября 2025 года ИФНС России №7 по Омской области подала в арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве ООО «Кузина». Причина — долг в 4 миллиона рублей. Некоторые точки в Новосибирске были опечатаны судебными приставами.

Последние годы жизни Шогрен провел в Миннесоте, где пытался развивать сеть пекарен Wuollet Bakery. Однако в сентябре 2025 года все точки сети были окончательно закрыты из-за финансовых трудностей и долгов. На момент его смерти продолжали работать пекарни Hans’ Bakery в Аноке и A Baker’s Wife в Миннеаполисе.

У Шогрена остались супруга Ольга (соучредитель бизнеса) и дети.

