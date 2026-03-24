Россельхознадзор направил деньги новосибирскому монастырю, где изъяли скот

Россельхознадзор сообщил об оказании материальной поддержки монастырю, который находится в Ордынском районе Новосибирской области. Пожертвование связано с изъятием скота, которое проводится из-за пастереллеза в карантинных зонах региона.
— Россельхознадзор направил пожертвования в адрес православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь во имя Архистратига Божия Михаила села Козиха Новосибирской области Новосибирской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Добровольное пожертвование совершено в качестве материальной помощи для покрытия убытков в связи с последствиями необходимых мероприятий, принимаемых региональной властью, по предотвращению дальнейшего распространения пастереллеза среди животных, — говорится в сообщении ведомства.
Жители села Козиха рассказывают, что изъятие скота в подсобном хозяйстве монастыря проводилось 21 марта. Сельскохозяйственные животные нужны монастырю для обеспечения братии продуктами питания.
В Новосибирской области карантинные ограничения из-за инфекционного заболевания были введены в пяти районах. Скот изымали в шести селах: Новопичугово, Козиха, Чернокурья, Гнедухино, Новоключи, Медведское.
Ранее редакция рассказывала, что губернатор Андрей Травников сообщил об аферистах, которые пытаются заработать на беде новосибирских аграриев. О том, что фермеры Новосибирской области думают о размере выплат за изъятый скот, можно прочитать здесь.