Россельхознадзор направил деньги новосибирскому монастырю, где изъяли скот

В Новосибирской области выявили более 400 семей, которые решили построить частный дом и пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщили депутат регионального парламента Анна Терешкова. По стране количество «замерших» строек превысило 13 тысяч.

Она отметила, что в Госдуме обсуждаются меры, направленные на помощь пострадавшим: например, запрет банкам на повышение ипотечной ставки или требование досрочного возврата кредита в связи с задержками строительства, меры поддержки, включающие компенсацию расходов и субсидии на погашение части долга. Но процесс принятия окончательного решения задерживается.