Объявлен победитель премии в области развития корпоративного спорта

В 2025 году ПСБ был отмечен премией ARCORPS AWARDS сразу в двух категориях: как «Лучшая программа по внутренним коммуникациям в области корпоративного спорта и здорового образа жизни» и как «Лучшее семейное корпоративное мероприятие».
В текущем году конкурсная комиссия премии оценивала проекты более чем 150 ведущих российских компаний-лидеров в 23 различных номинациях.
Банк удостоился главной награды за создание и внедрение масштабной программы внутренних коммуникаций в области корпоративного спорта и ЗОЖ. Семейный фестиваль в Ярославле, собравший свыше 700 работников банка и их близких, был признан лучшим семейным мероприятием.
С 2019 года кредитная организация осуществляет программу развития корпоративного спорта под названием «ПСБ Спорт», которая на данный момент включает в себя более 50 спортивных секций, коллективные тренировки, участие в межкорпоративных и отраслевых соревнованиях, а также регулярные мастер-классы от известных спортсменов России. В мероприятиях программы участвуют около 11 тысяч сотрудников банка из различных регионов страны.
Рубен Бегунц, вице-президент – директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ подчеркнул, что для банка развитие корпоративного спорта и поддержка здорового образа жизни – это вклад в реализацию общенациональных целей развития России, повышение физической активности и благосостояния граждан, инвестиции в кадры и гарантия стабильного развития бизнеса.
По его словам, на протяжении более пяти лет кредит ная организация создает и совершенствует спортивную экосистему, преобразует корпоративную культуру, стремясь к открытому диалогу с сотрудниками, партнерами и клиентами, а также к развитию кадрового потенциала.
— Мы продолжим активно продвигать здоровый образ жизни среди населения и расширять географию спортивных инициатив банка, и у нас большие планы в этом направлении, — заключил Рубен Бегунц.
Фото: freepik.com/Автор: bearfotos
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru