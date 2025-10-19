Новосибирских школьников выведут на виртуальные стрельбища

Минпросвещения РФ готовит корректировки в модули урока физкультуры. Сейчас они проводятся по 32 видам спорта. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев предложил включить в этот список новые дисциплины, включая фиджитал-спорт, а также школьные спортивные лиги.

Проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал-спорта уже разрабатывает Всероссийская федерация фиджитал-спорта (ВФФС). Среди официальных дисциплин фиджитал-спорта, указанных на сайте ВФФС, — двоеборье-единоборство и тактическая стрельба на виртуальной и реальной аренах. Соревнования в фиджитал-спорте проводятся в двух форматах: цифровом и физическом.

Напомним, Новосибирская область участвует в трех федеральных проектах, направленных на обновление и развитие спортивной инфраструктуры, оснащение и ремонт материально-технической базы объектов спорта. При участии федерального финансирования к концу года в Новосибирске планируется завершить работы по созданию первого фиджитал-центра, который будет расположен в Краснообске. Он будет включать в себя киберспортивную зону с оборудованием и открытые спортивные площадки.

Проект создания фиджитал-центра рассматривался на инвестиционном совете мэрии Новосибирска в декабре 2023 года. Предполагалось, что в его состав войдут киберспортивный клуб и спортивные площадки с зонами Playstation, VR и компьютерной зоной, а также «умной» спортплощадкой.

В 2025 году в Новосибирской области закупают оборудование для уроков ОБЗР («Основы безопасности и защиты Родины»). В список входят наглядные пособия и информационные материалы, стенды с иллюстрациями и инструкциями, тренажёры и учебные модели, в том числе манекены для отработки приёмов сердечно-лёгочной реанимации. В перечне средства индивидуальной защиты (противогазы, аптечки первой помощи, комплекты защитной одежды), техническое оборудование, оборудование для физической подготовки, в том числе макеты оружия, элементы полосы препятствий для отработки навыков физической выносливости и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что фиджитал-спорт внесен во Всероссийский реестр видов спорта в феврале 2023 года. Также редакция рассказывала, что предприниматели Новосибирска планируют развивать кибер-спорт.