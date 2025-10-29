Рекламодателям

Суд ужесточил наказание застройщику ЖК «Новомарусино»

  • 29/10/2025, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Суд ужесточил наказание застройщику ЖК «Новомарусино»
На этом настаивали покупатели квартир компании и прокуратура

Новосибирский областной суд изменил приговор Вадиму Варвянскому, учредителю ООО «Доступное жилье Новосибирск» и создателю проблемного ЖК «Новомарусино». Вместо принудительных работ ему назначили реальный срок.​​​​​​​

Напомним, в декабре 2024 года Ленинский районный суд признал Варвянского виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам принудительных работ. Однако суд сразу освободил его от наказания, засчитав время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.

Приговор суда не удовлетворил прокурора и потерпевших. Они требовали ужесточить наказание для осужденного, в то время как адвокат Варвянского настаивал на его оправдании.

В итоге Новосибирский областной суд пересмотрел дело и изменил приговор. Варвянскому отменили наказание в виде принудительных работ с удержанием части зарплаты. Он был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запрещено заниматься строительной деятельностью в течение двух лет. Апелляционный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В остальном приговор остался без изменений и вступил в силу.

ООО «Доступное жилье Новосибирск» Вадима Варвянского с  2013 года являлась застройщиком ЖК «Новомарусино». Проект предусматривал строительство более 100 жилых домов на участке площадью 65 га. Но после неоднократной сдвижки сроков сдачи, недостроенными оказались шесть многоквартирных домов, а обманутыми дольщиками признаны более 750 человек. В проблемных домах было продано 726 квартир. Одним из дольщиков являлась мэрия, которая приобрела в проекте Варвянского 126 квартир за 234 млн руб. для расселения ветхих и аварийных домов.

В 2019 году «ДЖН» признали банкротом и ввели конкурсное производство. На тот момент общая задолженность застройщика перед кредиторами составляла 40 миллионов рублей. В 2020 году часть домов в Новомарусино достроили на средства публично-правовой компании «Фонд».

В 2021 году ООО «Доступное жилье Новосибирск выставил на торги дебиторскую задолженность четырех компаний. Согласно, данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, совокупная сумма долга составляла на тот момент более 520 млн рублей. Тогда же Вадима Варвянского арестовали.

В августе ППК «Фонд развития территорий» выставил на торги два участка компании.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском продают участки застройщика-банкрота за 327 млн рублей.

Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

