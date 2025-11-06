Рекламодателям

Пять игроков ХК «Сибирь» травмированы и выбыли из состава

  • 06/11/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирская команда занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ

В новосибирском клубе «Сибирь» сразу несколько игроков получили травмы и не смогут выйти на лед в ближайших матчах. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Нападающие Валентин Пьянов, Сергей Широков и защитник Роман Калиниченко пострадали в последнем матче и пропустят следующие игры. Защитники Фёдор Гордеев и Чейз Приски все еще восстанавливаются после предыдущих травм.

Клуб потерпел восьмое поражение в КХЛ подряд. В серии буллитов «Сибирь» уступила «Торпедо» со счетом 3:4, а до этого крупно проиграла «Автомобилисту» — 1:7.

В начале октября новым главным тренером ХК «Сибирь» стал Вячеслав Буцаев. С ним заключен контракт до конца сезона. 2 октября клуб попрощался с Вадимом Епанчинцевым. Причиной стало неудовлетворительное выступление команды в сезоне.

Новосибирская «Сибирь» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче новосибирская команда сыграет с ЦСКА 8 ноября.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск принимал хоккейный турнир МВД.

Источник фото: пресс-служба ХК «Сибирь», из группы ХК в «Вконтакте».

921

Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь команда


0
0

