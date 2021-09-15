Памятные монеты Россельхозбанка – лучший подарок ко Дню учителя

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. В офисах филиала можно приобрести памятные коллекционные монеты школьной тематики: монеты «Школьная пора» и «Самый лучший класс». Изделия выполнено из серебра 999 пробы высшего качества «Пруф» с рисунком на эмали.

Первая из монет – «Самый лучший класс» массой 17,48 грамма. На аверсе изображены ученики с кипой учебников на фоне школьной доски. Дополнительную ценность монете придает ограниченный тираж – всего 1 тыс. штук.

Вторая монета – «Школьная пора». По весу и содержанию драгметалла она идентична предыдущей. На ней изображена пара учеников на фоне земного шара, на переднем плане – надпись: «Школьная пора». Тираж этой монеты также ограничен 1 тыс. штук.