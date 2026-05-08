Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на День Победы

Погодные качели ожидают жителей Новосибирска в предстоящие выходные дни. После относительно тёплого начала мая природа готовит горожанам сюрприз в виде непогоды и резких перепадов температуры.

В ночь на субботу, 9 мая, температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, а в отдельных районах может подняться до +14. Днём ожидается потепление до +17…+22 градусов, а местами и до +27. В течение дня по области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с юга, с порывами до 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 10 мая, температура составит +8…+13 градусов. Днём теплее не станет: термометры снова покажут +8…+13. Только местами потеплеет до +21 градуса. По области снова пройдут небольшие дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 23 м/с, что по шкале Бофорта соответствует шторму.

11 мая в Новосибирске ожидается, что температура не поднимется выше +10°C, а ночью может опуститься до околонулевых значений. Аналогичные погодные условия прогнозируются на 12 и 13 мая. В эти дни в городе возможен снегопад.

На территории Новосибирской области в некоторых районах будет сохраняться высокая пожароопасность, соответствующая 4 классу, а в отдельных местах — чрезвычайная пожароопасность, оцениваемая 5 классом.

