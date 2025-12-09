Крупный банк украсил Новосибирск новогодней ёлкой

В самом сердце Новосибирска, возле Государственного концертного зала имени А.М. Каца, появилась новогодняя ёлка, установленная ВТБ. Эта праздничная ель стала приятным сюрпризом от банка для жителей сибирской столицы к наступающему Новому году, а также ярким украшением общественного пространства в преддверии зимних торжеств.

18-метровая ель сверкает благодаря более чем тысяче игрушек и свыше двух километров гирлянд. Особым элементом декора стал оригинальный подиум, выполненный в виде вязаного шарфа с вдохновляющим новогодним пожеланием от банка. Эта инсталляция уже пользуется популярностью среди горожан и гостей города.

По словам Сергея Никулина, управляющего ВТБ в Новосибирской области, Новый год – это время чудес и исполнения желаний, и банк стремится создать праздничную атмосферу не только в своих офисах, но и в центре Новосибирска, чтобы каждый почувствовал новогоднее настроение и проявил заботу о близких.

В аналогичном стиле кредитная организация украшает более 30 елей в 27 городах России, от Камчатки до Новороссии. В Сибири такие елки установлены в Новосибирске, Омске и Красноярске. Новогодняя кампания призвана создать праздничное настроение и пригласить всех провести эти дни с близкими. В качестве основного элемента декора выбраны вязаные детали, такие как теплый синий шарф, еловые ветви, вязаные персонажи и слоган, который призывает всех «новогодничать».

Отметить Новый год в любом уголке страны можно с помощью проекта банка – домашнего театра. Режиссеры и драматурги создали новые версии известных детских сказок, которые можно ставить в кругу семьи и друзей. Для самых маленьких (от 3 лет) предлагаются новогодние версии «Теремка» и «Репки», а для детей постарше (от 6 лет) – «Приключение Конька-Горбунка» и «По щучьему велению». Для взрослых (от 18 лет) – версия «Зайкиной избушки». Все необходимые материалы, включая пьесы, советы по постановке, идеи для костюмов и декораций, доступны на сайте проекта.