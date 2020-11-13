Первые слушатели «Школы фермера» в Новосибирской области получили дипломы

По окончании 2,5 месяца обучения 30 слушателей защитили разработанные ими бизнес-планы перед аттестационной комиссией и получили дипломы. При этом банк готов и далее поддерживать начинания своих учеников.

Одна из задач проекта «Школа фермера» – повышение уровня компетенций в сельском хозяйстве и создание прибыльного бизнеса. Большинство бизнес-идей новосибирских слушателей Школы соответствуют направлению программы, выбранному для региона с точки зрения рентабельности и возможности начать своё дело, — мясному скотоводству. Предприниматели планируют развивать мясное животноводство на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), строить семейные фермы, а также выращивать телят для откормочных площадок. Во время обучения, которое проходило на базе Новосибирского государственного аграрного университета, начинающие и уже опытные фермеры освоили программу четырех обучающих модулей (264 учебных часа) и совершили восемь выездов на успешные сельхозпредприятия региона.

Предприниматель Дмитрий Некрылов занимается мясным животноводством давно. Ранее он получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. Предприятие располагается в Тогучинском районе региона. Сегодня маточное поголовье хозяйства насчитывает 129 голов, а общая численность крупного рогатого скота (КРС) – более 200 голов. В планах получение еще одного аналогичного гранта и увеличение объемов производства продукции. Кроме того, Дмитрий Некрылов вместе с коллегой недавно создал фермерский кооператив. Обучение в Школе, по словам фермера, поможет ему в развитии кооператива.

Обучение в «Школе фермера» также прошел директор новосибирского производителя замороженных полуфабрикатов «Наши традиции» Ольга Зюзина. Ее компания планирует в скором времени перейти на собственную сырьевую базу, для этого предприятие ведет строительство фермы в Ордынском районе области.

— Мы получили грант, у нас планируется 50 голов маточного поголовья и 20 быков на откорм. Кроме того, построим убойный пункт. Сейчас в районе нет ни одного такого пункта, местные хозяйства вынуждены сдавать скот в живом весе в соседний Алтайский край, что сокращает прибыль. Сейчас у нас вопрос в кредитовании по убойному пункту, потому что средств гранта на это не запланировано. Занятия, полученные в Школе, помогли мне лучше просчитать экономику проекта, получить много полезной информации по рационам, а также познакомиться с потенциальными партнёрами. Мы уже договорились с несколькими фермерами о сотрудничестве, — рассказала Ольга Зюзина.

Высокую оценку работе Школы дал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— Наблюдая за тем, как фермеры, пришедшие сюда учиться, изо дня в день совершенствовали свои знания и получали новый опыт, мы уже были уверены в большой пользе этого начинания как для самих фермерских хозяйств, так и для развития всей аграрной отрасли региона. Составленные слушателями Школы бизнес-планы убедили нас окончательно. Мы увидели, что эти люди сделали большой профессиональный шаг, работая над бизнес-планами, а главное – что они имеют серьезное намерение их реализовать, проекты не будут положены на полку. А значит – это предприниматели, с которыми можно дальше перспективно работать, и на кого можно опереться при развитии в регионе сельского хозяйства и, в частности, мясного животноводства, — сказал Евгений Лещенко.

Заместитель главы регионального Минсельхоза Владимир Пахомов, входящий в состав аттестационной комиссии, отметил, что итоги аттестации превзошли ожидания экспертов.

— Большинство слушателей представило серьезные, продуманные проекты, в ряде случаев даже проекты в кооперационной связке между собой. Так, нам был интересен потенциал создания не менее четырех новых кооперативов мясной направленности, — уточнил Владимир Пахомов.

В свою очередь, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров добавил, что за 2,5 месяца обучения слушатели не только получили много теоретических знаний, но и побывали на успешных предприятиях области, увидели их реальную работу.

— Начинающие предприниматели смогли задать интересующие вопросы опытным фермерам. Слушатели, например, посетили подразделение компании «Сибирская Нива», специализирующееся на производстве говядины крупное предприятие «Альянс», перспективное КФХ «Демченко», которое успешно совмещает мясное и молочное животноводство. Кроме того, сотрудники Банка рассказали о правилах написания бизнес-плана. Школа поможет новичкам запустить бизнес с нуля, а уже действующим фермерам набраться опыта и вести своё хозяйство эффективнее. Банк заинтересован в развитии клиентов. Мы уже назначаем время для индивидуальных встреч в офисе банка с выпускниками Школы, — поделился Станислав Тишуров.

«Школа фермера» — первая в России площадка, на которой объединены возможности и ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров. 1 сентября проект стартовал в четырех пилотных регионах: Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике Башкортостан и Московской области. Учебный процесс завершится до конца ноября.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка