В Новосибирске загорелся деревянный дом на Инской, который мог стать памятником

Вечером 29 апреля в Новосибирске на улице Инской загорелся деревянный дом №19. Журналист Infopro54, находившийся на месте происшествия, сообщил, что огнем был охвачен весь дом, частично обрушилась крыша. На месте работали пожарные расчеты.

Улица Инская активно застраивается. Территория практически полностью зачищена от старых построек. В настоящее время от старой застройки улицы Инской, помимо дома №19, осталось еще три объекта. Дом №19 по улице Инской был построен в начале XX века для городской семьи среднего класса. Он представлял собой образец дореволюционного деревянного зодчества, был известен резными наличниками, информация о нем включена в архитектурные справочники. Наличники с дома были сняты до пожара, их местонахождение точно неизвестно.

В прошлом у дома по адресу Инская, 19 был охранный статус. Но в 2001 году дом исключили из списка вновь выявленных объектов культурного наследия «по результатам инвентаризации». Вместе с ним из списка были исключены еще 18 объектов. Позднее государственная охрана всех исключенных тем же приказом объектов была восстановлена, за исключением дома №19.

В январе 2026 года член Новосибирского областного отделения ВООПИК подала административный иск к Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области о признании незаконным действия (бездействия) в отношении дома №19.

— Те, кому по долгу службы положено защищать наследие, почему-то не захотели сохранить памятники деревянного зодчества, стоящие на одной из старейших улиц города. Мы считаем это неправильным. И потому решено было обратиться в суд. У нас сейчас суд — последняя инстанция, получается, — рассказывала Infopro54 истец, член Новосибирского областного отделения ВООПИК Людмила Матросова.

Суд принял обеспечительные меры, запретив снос и разборку дома до окончания разбирательства. Первое заседание состоялось 22 апреля 2026 года. Следующее заседание назначено на 10 июня 2026 года в Центральном районном суде Новосибирска.

