В Новосибирске загорелся деревянный дом на Инской, который мог стать памятником

Автор: Мария Гарифуллина

Дело по этому дому в настоящее время рассматривает суд

Вечером 29 апреля в Новосибирске на улице Инской загорелся деревянный дом №19. Журналист Infopro54, находившийся на месте происшествия, сообщил, что огнем был охвачен весь дом, частично обрушилась крыша. На месте работали пожарные расчеты.

Улица Инская активно застраивается. Территория практически полностью зачищена от старых построек. В настоящее время от старой застройки улицы Инской, помимо дома №19, осталось еще три объекта. Дом №19 по улице Инской был построен в начале XX века для городской семьи среднего класса. Он представлял собой образец дореволюционного деревянного зодчества, был известен резными наличниками, информация о нем включена в архитектурные справочники. Наличники с дома были сняты до пожара, их местонахождение точно неизвестно.

В прошлом у дома по адресу Инская, 19 был охранный статус. Но в 2001 году дом исключили из списка вновь выявленных объектов культурного наследия «по результатам инвентаризации». Вместе с ним из списка были исключены еще 18 объектов. Позднее государственная охрана всех исключенных тем же приказом объектов была восстановлена, за исключением дома №19.

В январе 2026 года член Новосибирского областного отделения ВООПИК подала административный иск к Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области о признании незаконным действия (бездействия) в отношении дома №19.

— Те, кому по долгу службы положено защищать наследие, почему-то не захотели сохранить памятники деревянного зодчества, стоящие на одной из старейших улиц города. Мы считаем это неправильным. И потому решено было обратиться в суд. У нас сейчас суд — последняя инстанция, получается, — рассказывала Infopro54 истец, член Новосибирского областного отделения ВООПИК Людмила Матросова.

Суд принял обеспечительные меры, запретив снос и разборку дома до окончания разбирательства. Первое заседание состоялось 22 апреля 2026 года. Следующее заседание назначено на 10 июня 2026 года в Центральном районном суде Новосибирска.

Ранее редакция подробно рассказывала, почему общественники требуют сохранить образец деревянного зодчества на Инской.

Фото Infopro54

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе временно исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. На сайте физматшколы отмечается, что Чумаков закончил НГУ в 1979 по специальности математик. Он кандидат физико-математических наук, специализация- теория неассоциативных колец. До назначения врио был заместителем директора СУНЦ НГУ по научно-методической работе.

Валерий Чуваков является автором многочисленных учебных пособий для школьников.

На одного жителя мэрия Новосибирска тратит в месяц менее шести тысяч рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирск тратит на одного жителя 67 тысяч рублей в год или 5583 рубля в месяц. Речь идет о расходах на новую инфраструктуру: детские сады, школы, коммунальные предприятия и т.д. Об этом сообщили аналитики ресурса «Т—Ж» (Ранее «Тинькофф Журнал»). По тратам на жителя Новосибирск находится на пятом месте в России среди миллионников.

В лидерах среди миллионников Краснодар — 76 тысяч рублей на человека (6333 в месяц). При этом эксперты ресурса подчеркивают, что «Краснодар стремительно растет и строит новую инфраструктуру».

Новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления

Автор: Артем Рязанов

В Колыванском районе и Маслянинском муниципальном округе сохраняется тревожная ситуация из-за подъёма уровня воды в реках Бердь, Бакса и Шегарка. Местные власти и специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области совместно со спасателями Сибирского спасательного центра и Искитимского поисково-спасательного отряда ведут постоянный мониторинг обстановки и оказывают поддержку населению.

С момента начала затопления эвакуированы десять человек, пятеро из которых размещены в пункте временного пребывания, остальные находятся у своих родных.

Ключевые ошибки на ЕГЭ по обществознанию назвали в новосибирском вузе

Автор: Юлия Данилова

Обществознание на протяжении многих лет остается одним из самых популярных предметов для сдачи на едином государственном экзамене, однако подготовиться к нему, чтобы получить высокий балл, непросто. В 2026 году ЕГЭ по обществознанию состоится 11 июня, а это означает, что время для качественной подготовки к экзамену еще есть. Как сделать так, чтобы получить по обществознанию высокий балл, рассказывает заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлия Дружинина.

— Самое главное сейчас — перестать пытаться выучить всё подряд и начать работать точечно, над тем, что принесёт баллы, — рекомендует эксперт.

В Новосибирске вырос спрос на европейские ВНЖ и карты АТЭС в качестве замены виз

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирской области все чаще ищут альтернативные способы сохранить мобильность в условиях меняющейся визовой политики. Спрос на оформление вида на жительство в европейских странах и карт АТЭС для деловых поездок в Азию остается устойчивым, а некоторых сегментах растет, несмотря на геополитические сдвиги. О том, какие инструменты доступны россиянам в 2026 году, в интервью Infopro54 рассказал руководитель визового агентства «ТуристАС» Кирилл Кочетков.

По словам эксперта, вид на жительство в Европе превратился в инструмент не столько для эмиграции, сколько для сохранения свободы передвижения. Запрос на него формируют люди, которым необходимо часто и спонтанно посещать европейские страны.

Гусинобродская свалка снова горит в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске снова вспыхнул пожар на мусорном полигоне «Гусинобродский». Местные жители сообщают, что возгорание началось около 15:00 на пересечении улиц Зеленодольская и Гусинобродский тракт.

— Этот мусор близко к Гусинобродскому шоссе свалили и засыпать не могут так как опасно для техники: там крутые откосы, — пояснил редакции общественник, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

Общество

В Новосибирске загорелся деревянный дом на Инской, который мог стать памятником

Отставки и назначения

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Власть Город Общество

На одного жителя мэрия Новосибирска тратит в месяц менее шести тысяч рублей

Общество

Новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления

Общество

Ключевые ошибки на ЕГЭ по обществознанию назвали в новосибирском вузе

Власть

Губернатор провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Новосибирской области

Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Общество Туризм

В Новосибирске вырос спрос на европейские ВНЖ и карты АТЭС в качестве замены виз

Общество

Гусинобродская свалка снова горит в Новосибирске

Власть Общество

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Общество

Новосибирцам рассказали, сколько раз повысят пенсии в 2027 году

Общество

Умер сотрудник новосибирского управления ветеринарии Сергей Тур

Бизнес Технологии

Инвестиции в облака и ЦОДы меняют бизнес

Общество

Владельцев животных в Новосибирске обяжут регистрировать питомцев в базе

Власть Общество

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

Общество

Летние подработки разогнали доход до 80 000 в Новосибирске

Власть Город

Очередной этап строительства дороги стартовал на Титова в Новосибирске

Бизнес Общество

Движение перекрыто на шести участках дорог из-за паводка в Новосибирской области

Все материалы
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

