Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

В Новосибирске в конце апреля открылись летние веранды ресторанов

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Готовиться к сезону общепит начинает в конце марта и выставляет столики на улицу, как только становится тепло

В Новосибирске начали работать летние веранды ресторанов и кафе. К 30 апреля открылись почти все летники. Владельцы заведений общепита рассчитывают, что погода в мае позволит им заработать.

Infopro54 рассказывает, какие площадки уже открыты. В последнюю неделю апреля в Новосибирске установилась теплая погода, и общепит стал объявлять об открытии веранд. Их готовили и оформляли, когда на улице еще лежал снег.

Теплый сезон в Новосибирске длится недолго, и для ресторанного бизнеса каждый день работы летних веранд важен. К открытию летних площадок заведения, как правило, готовят обновленное меню.

 

— Летние веранды и террасы наших ресторанов «Магадан», «Бочкари», «Птичка», «Горыныч» официально открыты и уже принимают гостей, — сообщили Infopro54 в BOCHKARY Group.

Летняя веранда
Фото летней веранды ресторана «Горыныч». Предоставлено правообладателем — BOCHKARY Group

На Красном проспекте открылись летние площадки кулинарного ателье «Креп», английского паба «Hammersmith&bros», ресторана «TomYumBar», бара «Кружали». На улице Ленина работает летник у Центра культуры и отдыха «Победа». У большинства кофеен и баров по нечетной стороне «новосибирского Арбата» есть уличные столики и скамьи, которые не убирают и не закрывают на зиму. Летний сезон в этих заведениях уже начался — многие посетители устраиваются именно на улице. Возле здания по адресу Советская, 18 / Ленина,6 тоже уже появляются столы и зонтики.

Рестораторам, работающим в этом здании-памятнике, не дали разрешение на сооружение летних веранд (полуоткрытых или закрытых — с навесами, остеклением или мягкими стенами, которые защищают площадку от дождя, пыли, солнца). Это ограничение объясняют тем, что никакие объекты не должны закрывать фасады памятника. Но облегченные варианты, без массивных конструкций, мешающих обзору, возможны. Поэтому возле объекта культурного наследия сейчас делают невысокие деревянные настилы, на них ставят летнюю мебель и минимальный декор.

Советская, 18
Летняя площадка на Ленина, 6. Фото Infopro54

По данным редакции, в этом году в Новосибирске будет работать порядка 300 летних веранд. Не на все эти площадки общепиту надо получать разрешения муниципалитета, потому что не все они на земле. Летними верандами называют также площадки на крышах, столики, выставленные на балконах, и так далее. Даже в условиях сибирского лета, короткого и часто непредсказуемого, летники — это способ привлечь посетителей, а значит заработать. Хотя последнее не гарантировано.

— В этом году с бизнеса решили собрать по максимуму, со всех сторон. И прибыль в таких условиях никто гарантировать не может. Льготных арендных ставок для летников в этом году нет, — сообщила Infopro54 председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, совладелец школы кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор» Галина Ильина.

Краткосрочный прогноз погоды выглядит благоприятно для новосибирских летников: в ближайшие три дня в городе будет тепло и даже жарко.

Ранее редакция рассказывала о прогнозе Гидрометцентра для Новосибирской области на лето 2026 года.

Фотографии Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Летние веранды в Новосибирске кафе и рестораны в Новосибирске

361
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске загорелся деревянный дом на Инской, который мог стать памятником
Следующая статья
Банк Уралсиб увеличил выдачи по рыночным ипотечным программам в 1,8 раза

В Маслянинском районе ликвидировали хостел-невидимку

Автор: Оксана Мочалова

В Маслянинском районе закрыли хостел, который работал в подвале жилого дома. Проверку организовала прокуратура вместе с полицией, МЧС, Роспотребнадзором и Росгвардией.

Речь идёт о хостеле под названием «Kazarma», который находился в подвальном помещении многоквартирного дома.

Читать полностью

В Новосибирске загорелся деревянный дом на Инской, который мог стать памятником

Автор: Мария Гарифуллина

Вечером 29 апреля в Новосибирске на улице Инской загорелся деревянный дом №19. Журналист Infopro54, находившийся на месте происшествия, сообщил, что огнем был охвачен весь дом, частично обрушилась крыша. На месте работали пожарные расчеты.

Улица Инская активно застраивается. Территория практически полностью зачищена от старых построек. В настоящее время от старой застройки улицы Инской, помимо дома №19, осталось еще три объекта. Дом №19 по улице Инской был построен в начале XX века для городской семьи среднего класса. Он представлял собой образец дореволюционного деревянного зодчества, был известен резными наличниками, информация о нем включена в архитектурные справочники. Наличники с дома были сняты до пожара, их местонахождение точно неизвестно.

Читать полностью

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе временно исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. На сайте физматшколы отмечается, что Чумаков закончил НГУ в 1979 по специальности математик. Он кандидат физико-математических наук, специализация- теория неассоциативных колец. До назначения врио был заместителем директора СУНЦ НГУ по научно-методической работе.

Валерий Чуваков является автором многочисленных учебных пособий для школьников.

Читать полностью

На одного жителя мэрия Новосибирска тратит в месяц менее шести тысяч рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирск тратит на одного жителя 67 тысяч рублей в год или 5583 рубля в месяц. Речь идет о расходах на новую инфраструктуру: детские сады, школы, коммунальные предприятия и т.д. Об этом сообщили аналитики ресурса «Т—Ж» (Ранее «Тинькофф Журнал»). По тратам на жителя Новосибирск находится на пятом месте в России среди миллионников.

В лидерах среди миллионников Краснодар — 76 тысяч рублей на человека (6333 в месяц). При этом эксперты ресурса подчеркивают, что «Краснодар стремительно растет и строит новую инфраструктуру».

Читать полностью

Новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления

Автор: Артем Рязанов

В Колыванском районе и Маслянинском муниципальном округе сохраняется тревожная ситуация из-за подъёма уровня воды в реках Бердь, Бакса и Шегарка. Местные власти и специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области совместно со спасателями Сибирского спасательного центра и Искитимского поисково-спасательного отряда ведут постоянный мониторинг обстановки и оказывают поддержку населению.

С момента начала затопления эвакуированы десять человек, пятеро из которых размещены в пункте временного пребывания, остальные находятся у своих родных.

Читать полностью

Ключевые ошибки на ЕГЭ по обществознанию назвали в новосибирском вузе

Автор: Юлия Данилова

Обществознание на протяжении многих лет остается одним из самых популярных предметов для сдачи на едином государственном экзамене, однако подготовиться к нему, чтобы получить высокий балл, непросто. В 2026 году ЕГЭ по обществознанию состоится 11 июня, а это означает, что время для качественной подготовки к экзамену еще есть. Как сделать так, чтобы получить по обществознанию высокий балл, рассказывает заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлия Дружинина.

— Самое главное сейчас — перестать пытаться выучить всё подряд и начать работать точечно, над тем, что принесёт баллы, — рекомендует эксперт.

Читать полностью
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности