В Новосибирске в конце апреля открылись летние веранды ресторанов

В Новосибирске начали работать летние веранды ресторанов и кафе. К 30 апреля открылись почти все летники. Владельцы заведений общепита рассчитывают, что погода в мае позволит им заработать.

Infopro54 рассказывает, какие площадки уже открыты. В последнюю неделю апреля в Новосибирске установилась теплая погода, и общепит стал объявлять об открытии веранд. Их готовили и оформляли, когда на улице еще лежал снег.

Теплый сезон в Новосибирске длится недолго, и для ресторанного бизнеса каждый день работы летних веранд важен. К открытию летних площадок заведения, как правило, готовят обновленное меню.

— Летние веранды и террасы наших ресторанов «Магадан», «Бочкари», «Птичка», «Горыныч» официально открыты и уже принимают гостей, — сообщили Infopro54 в BOCHKARY Group.

На Красном проспекте открылись летние площадки кулинарного ателье «Креп», английского паба «Hammersmith&bros», ресторана «TomYumBar», бара «Кружали». На улице Ленина работает летник у Центра культуры и отдыха «Победа». У большинства кофеен и баров по нечетной стороне «новосибирского Арбата» есть уличные столики и скамьи, которые не убирают и не закрывают на зиму. Летний сезон в этих заведениях уже начался — многие посетители устраиваются именно на улице. Возле здания по адресу Советская, 18 / Ленина,6 тоже уже появляются столы и зонтики.

Рестораторам, работающим в этом здании-памятнике, не дали разрешение на сооружение летних веранд (полуоткрытых или закрытых — с навесами, остеклением или мягкими стенами, которые защищают площадку от дождя, пыли, солнца). Это ограничение объясняют тем, что никакие объекты не должны закрывать фасады памятника. Но облегченные варианты, без массивных конструкций, мешающих обзору, возможны. Поэтому возле объекта культурного наследия сейчас делают невысокие деревянные настилы, на них ставят летнюю мебель и минимальный декор.

По данным редакции, в этом году в Новосибирске будет работать порядка 300 летних веранд. Не на все эти площадки общепиту надо получать разрешения муниципалитета, потому что не все они на земле. Летними верандами называют также площадки на крышах, столики, выставленные на балконах, и так далее. Даже в условиях сибирского лета, короткого и часто непредсказуемого, летники — это способ привлечь посетителей, а значит заработать. Хотя последнее не гарантировано.

— В этом году с бизнеса решили собрать по максимуму, со всех сторон. И прибыль в таких условиях никто гарантировать не может. Льготных арендных ставок для летников в этом году нет, — сообщила Infopro54 председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, совладелец школы кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор» Галина Ильина.

Краткосрочный прогноз погоды выглядит благоприятно для новосибирских летников: в ближайшие три дня в городе будет тепло и даже жарко.

Ранее редакция рассказывала о прогнозе Гидрометцентра для Новосибирской области на лето 2026 года.