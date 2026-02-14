Поиск здесь...
«Эффект от повышения НДС хуже прогнозов»: в Центробанке заметили существенный рост цен в России

Автор: Юлия Данилова

Дата:

ЦБ принял решение об очередном снижении ключевой ставки

Минус еще 0,5%

Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку до 15,5% годовых.

— Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по нашей оценке, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение, — отметили в Центробанке.

Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году.

НДС перекладывают в цены

На пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что за месяц цены существенно выросли. Основная причина — это ожидаемый перенос повышения НДС в цены.

— Эффект от повышения НДС оказался более сильным и концентрированным в январе, чем от аналогичного повышения налога в 2019 году. Большинство компаний не переносили повышение налога в цены в конце прошлого года, а сделали это в начале текущего, поэтому основной вклад этого фактора пришелся на январь, — пояснила Набиуллина.

Второй фактор — динамика цен в отдельных волатильных компонентах. В конце прошлого года рост цен на плодоовощную продукцию был нетипично низким, а в январе заметно ускорился — прежде всего из-за погодных условий, которые повысили издержки тепличных хозяйств на отопление. Кроме того, с начала года из-за повышения акцизов быстрее росли цены на бензин, табак и алкогольную продукцию. Напомним, в Новосибирске к началу февраля стоимость огурцов в магазинах региона подходила к 500 руб за килограмм. Аграрии обещают рост цен на картофель.

Имитация, а не смягчение

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что 13 февраля появились данные о рекордных убытках российских компаний за прошлый год — 7,5 триллиона рублей. Причем в самом худшем положении реальный сектор экономики.

— Это прямой результат сверхвысокой кредитной ставки, — заявил Миронов.

Он также уверен, что «Центральный банк РФ занимается не смягчением денежно-кредитной политики, а ее имитацией».

Инфляционные ожидания повышенные

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая полагает, что на решение ЦБ могли повлиять вышедшие в последние дни данные мониторинга (снижение ИБК до минимумов с 2022 года, резкое снижение ценовых ожиданий предприятий), данные о замедлении корпоративного кредитования в декабре и его сокращении («Сбер») в январе.

— При этом Банк России по-прежнему видит преобладание проинфляционных рисков над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Традиционно отмечается, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, — пояснила она.

Аналитики ИК «Гарда Капитал» отмечают, что наиболее полная картина макроданных будет у регулятора только к апрелю. В компании не исключают немалую вероятность монетарной паузы в марте.

— Инфляционные ожидания населения и бизнеса хоть и стабилизировались, но находятся на высоких уровнях — 13,7% (максимум с февраля прошлого года) и 20,8% (средний уровень 2025 г.), соответственно. То же можно сказать и про темпы роста номинальных зарплат — они замедляются, но с высокой базы. Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда, — отметили эксперты компании.

На рынок не повлияет

С точки зрения конъюнктуры рынков вкладов и кредитования решение ЦБ серьезно ничего не меняет. Уровень максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в топ-10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в конце зимы – начале весны может отойти ближе к 14%. Проценты по коротким вкладам в ближайшей перспективе могут незначительно уменьшаться, а вот депозиты от года и более начнут заметнее терять привлекательность.

— Ставки по вкладам и кредитам по сути привязаны к динамике ключевой ставки, а ее активный период ее секвестра мы ждем с начала лета. К июню мы можем подойти с «ключом» 15%, к началу осени ставка может потерять 200 б.п. Затем ее секвестр может замедлиться из-за второго в году повышения тарифов ЖКУ с 1 октября. К концу года по-прежнему ориентируемся на уровень 12%. ЦБ сузил прогноз средней ключевой ставки на этот год до 13,5-14,5% вместо 13-15%, — добавили в «Гарда Капитал».

Ранее редакция сообщала о том, что только за январь в Новосибирске закрылись девять ресторанов и кафе. В феврале с рынка уходит крупная сибирская сеть стрит-фуда. Новосибирский бизнес просит у покупателей наличку. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Рубрики : Власть Экономика

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : центробанк ключевая ставка инфляция

