Росздравнадзор забраковал 17 партий препаратов

С начала марта Росздравнадзор объявил о прекращении гражданского оборота 17 серий лекарственных препаратов. Среди причин — несоответствие нормативам по примесям, растворению, механическим включениям, а также ошибки в маркировке. Наибольшее количество забракованных серий зафиксировано у компании ООО «Пранафарм».

В список попали препараты различных терапевтических групп. Ведомство выявило несоответствие по примесям препаратов Клопидогрел (антиагрегант, применяется для профилактики тромбозов), Периндоприл (антигипертензивное средство, ингибитор АПФ) и Бетагистин (применяется при лечении вестибулярных расстройств). В последнем также зафиксированы отклонения по описанию. Механические включения в растворе для инъекций обнаружены в Гепарине-Ферейн (антикоагулянт прямого действия) этого производителя.

Также Росздравнадзор прекратил обращение Месакола (индийского производства), применяемого при воспалительных заболеваниях кишечника. Лабораторные испытания выявили отклонения по подлинности действующего вещества, однородности дозирования и количественному содержанию. Проблемы с механическими включениями обнаружены в ампулах Дротаверина (спазмолитик) от АО «Биохимик», а у Ибупрофена от ООО «Велфарм-М» (нестероидное противовоспалительное) нарушен показатель растворения.

Теперь медицинским и аптечным организациям необходимо переместить указанные серии в карантинную зону для последующего возврата поставщику или уничтожения. Полный перечень изъятых партий опубликован на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

