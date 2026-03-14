Росздравнадзор забраковал 17 партий препаратов

Автор: Оксана Мочалова

В список попали препараты различных терапевтических групп

С начала марта Росздравнадзор объявил о прекращении гражданского оборота 17 серий лекарственных препаратов. Среди причин — несоответствие нормативам по примесям, растворению, механическим включениям, а также ошибки в маркировке. Наибольшее количество забракованных серий зафиксировано у компании ООО «Пранафарм».

В список попали препараты различных терапевтических групп. Ведомство выявило несоответствие по примесям препаратов Клопидогрел (антиагрегант, применяется для профилактики тромбозов), Периндоприл (антигипертензивное средство, ингибитор АПФ) и Бетагистин (применяется при лечении вестибулярных расстройств). В последнем также зафиксированы отклонения по описанию. Механические включения в растворе для инъекций обнаружены в Гепарине-Ферейн (антикоагулянт прямого действия) этого производителя.

Также Росздравнадзор прекратил обращение Месакола (индийского производства), применяемого при воспалительных заболеваниях кишечника. Лабораторные испытания выявили отклонения по подлинности действующего вещества, однородности дозирования и количественному содержанию. Проблемы с механическими включениями обнаружены в ампулах Дротаверина (спазмолитик) от АО «Биохимик», а у Ибупрофена от ООО «Велфарм-М» (нестероидное противовоспалительное) нарушен показатель растворения.

Теперь медицинским и аптечным организациям необходимо переместить указанные серии в карантинную зону для последующего возврата поставщику или уничтожения. Полный перечень изъятых партий опубликован на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Ранее редакция сообщала, что на препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

По китайскому пути: депутат заявил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России
В Новосибирске собака-поводырь впервые сдала норматив РКФ

«Мы пока не доверяем нейросети и все перепроверяем»: в Новосибирске нейрохирург рассказал, как на самом деле врачи относятся к ИИ

Автор: Мария Гарифуллина

В России на начало марта 2026 года уже 53 продукта с искусственным интеллектом были зарегистрированы как медицинские изделия. Годом ранее было 39. Медучреждениям рекомендовано внедрять ИИ в свою работу, и они это делают, даже если не видят особо выдающихся результатов.

В Новосибирске состоялась встреча врачей, разработчиков медицинских программ с ИИ и юристов. Они обсуждали проблемы, связанные с нейросетями, которые ставят диагнозы, ведут медицинскую документацию и считаются чуть ли не возможной заменой настоящим докторам. Журналист Infopro54 стал одним из участников встречи. Записи всех выступлений есть в распоряжении редакции. Разговор на тему «Искусственный интеллект в белом халате: помощник или конкурент?» открыл врач-нейрохирург НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, начальник научно-исследовательского отдела, доктор медицинских наук Сергей Мишинов. В своем выступлении он привел показательные примеры из практики института травматологии и ортопедии, в частности проекты, связанные с компьютерным зрением: когда ИИ распознает на МСКТ-снимках те или иные патологии.

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 63 медицинские организации начнут проводить повторные приемы пациентов через чат-бот национального мессенджера MAX. Соответствующий приказ подписан в региональном министерстве здравоохранения 6 марта 2026 года (документ есть в распоряжении редакции Infopro54).

Речь идет о внедрении телемедицинских консультаций в формате «врач — пациент» через чат-бот «Телемедицина НСО». Согласно документу, новый формат взаимодействия будет применяться в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных областному минздраву.

Новосибирцам назвали вирусы, которые угрожают весной 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Весной традиционно происходит обострение респираторных инфекций. По прогнозам специалистов Пироговского университета Минздрава России, в марте и апреле 2026 года жителей Новосибирска, как и других регионов страны, ожидает активизация сразу нескольких вирусов. При этом новых сверхопасных возбудителей, способных вызвать пандемию, не зафиксировано.

Особое место среди всех сезонных угроз специалисты отводят второй волне гриппа. Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости гриппом В в марте.

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году репродуктивную диспансеризацию в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. По сравнению с 2024 годом, их число резко увеличилось (45 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин). Об этом рассказала главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина.

— Когда пациенты приходят с бесплодием, связанным с женскими проблемами или ассоциированным с мужским фактором, достаточно сложно оказать эффективную помощь. А диспансеризация позволяет врачам акцентировать внимание на существующих проблемах пациентов и, соответственно, помочь решить эти проблемы, — говорит Анна Вятчинина.

В Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы

Автор: Артем Рязанов

Новосибирские ученые создают глюкометр, измеряющий уровень сахара в крови без прокола пальца. Устройство анализирует пот, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Прибор включает три основных элемента: графеновый сенсор, измерительную схему и микроконтроллер. Устройство крепится на спину пациента, анализирует состав пота и выявляет уровень глюкозы в организме.

«Когда приспичит»: новосибирцы отказываются от дорогих стоматологических услуг

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году стоматологические услуги в Новосибирской области подорожали где-то на 13% — средний чек поставил 11820 рублей. При этом число покупок выросло на 5%, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В целом по стране услуги стоматолога оказались более доступны: средний чек — 10108 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. При этом число покупок выросло на 3% в сравнении год к году.

— Лидерами спроса среди стоматологических услуг остаются анестезия, лечение кариеса, диагностические снимки зубов и ортодонтическое лечение. Наибольший поток посетителей наблюдался в частных клиниках и небольших стоматологических кабинетах, открывающихся в новых жилых комплексах. В таких районах частная медицина активно развивается, заполняя нишу, где возможности государственных поликлиник ограничены, — отметили в компании.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

